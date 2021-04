FC Barcelona News: 27 avril 2021; Le vestiaire confiant dans la course au titre, Eric García le dernier

Retour spectaculaire de la saison – FC Barcelone

Il ne reste que six matchs à disputer en Liga 2020/21. Pour le FC Barcelone, il y en a sept, car jeudi, ils affronteront Grenade dans un match qu’ils ont en main. Gagnez cela et ils iront un point clair en haut de la table.

Les buts de Griezmann sont importants – FC Barcelone

La grande forme d’Antoine Griezmann continue. Les Français ont marqué pour le troisième match consécutif dimanche après avoir décroché un doublé lors de la victoire de retour contre Villarreal à l’Estadio de la Cerámica.

Eric Garcia et le prix qu’il doit payer pour jouer pour le Barca – SPORT

La fin de saison n’a pas été facile avec Eric Garcia. Il n’a pas de temps de jeu à Man City et Pep Guardiola a confirmé ce que nous savions tous, il est sur le point de venir à Barcelone.

Comment se sent le vestiaire de Barcelone lors de la course au titre – SPORT

Leur belle course et l’effondrement de l’Atletico leur ont donné une chance de gloire. SPORT a appris dans le vestiaire qu’il y a beaucoup de confiance et de concentration maximale, mais pas d’euphorie. Une formule qui fonctionne très bien.

Le joueur de Barcelone n’est pas convaincu par le renouvellement de son contrat – Football Espana

L’accord actuel du joueur de 29 ans au Camp Nou expire l’été prochain et il s’est vu offrir un renouvellement d’un an jusqu’en 2023, mais El Mundo Deportivo rapporte qu’il n’est pas convaincu par l’offre.