FC Barcelona News: 28 mars 2021; Dernières rumeurs sur Haaland, Gayá, Fabián Ruiz, Emerson

Présent et futur: Ansu (III) – FC Barcelone

Ansu Fati est destiné à être un grand joueur à l’avenir et est un buteur infatigable. Il a déjà montré tout ce dont il était capable lors de ses premiers pas en tant que joueur du FC Barcelone, même si une grave blessure au ménisque interne de son genou gauche a momentanément ralenti sa progression.

Henrik Larsson: « Les joueurs aiment notre façon de faire et notre philosophie » – FC Barcelone

enrik Larsson a étonné les fans pendant ses deux années en tant que joueur du Barça, et il s’amuse maintenant sur le banc du club. Il a accordé une interview à Barça TV dans laquelle il a brisé sa vision d’entraîneur, le moment où l’équipe se trouve, ainsi que sur Ronald Koeman et Leo Messi.

Le Barça et Madrid s’interrogent à nouveau sur Fabian Ruiz – SPORT

Avec la saison presque en avril et le marché des transferts bientôt rouvert, la rumeur entre en action. Le dernier nom est Fabian Ruiz, le milieu de terrain de Naples, qui a été lié aux trois plus grandes équipes d’Espagne – Barcelone, le Real Madrid et l’Atletico Madrid.

Les plus grandes équipes européennes se battent pour Erling Haaland – SPORT

Mino Raiola est aux commandes. Son joueur, Erling Haaland, est recherché par les meilleures équipes européennes. Pourtant, un seul d’entre eux sera en mesure de convaincre Raiola, le joueur, et le Borussia Dortmund de pouvoir le signer. Le Norvégien a un accord avec les Allemands jusqu’au 30 juin 2024. Il quittera le club, même s’il n’est pas certain que ce soit cet été.

L’icône de Barcelone Xavi conseille Joachim Low pour son rôle au Camp Nou – Football Espana

La propre position de Koeman pourrait être examinée de près cet été si Barcelone mettait fin à la saison 2020/21 sans argenterie et que l’ancien international espagnol Xavi pourrait être un nom surprise lié au poste si le Néerlandais est limogé.

Barcelone suit de très près les négociations contractuelles de Jose Luis Gaya avec Valence – Football Espana

Mateu Alemany, le nouveau directeur sportif de Barcelone, a travaillé intensément ces derniers jours pour lancer le projet sportif commandé par le président nouvellement élu Joan Laporta. Le dernier rôle d’Alemany de ce type était à Valence, et c’est là qu’une grande partie de ses premiers travaux a été ciblée selon Diario AS.

Le Paris Saint-Germain entre en course pour Barcelone et Emerson du Real Betis – Football Espana

Emerson sera un sujet brûlant cette fenêtre de transfert d’été selon Mundo Deportivo. Des rapports en provenance de France affirment que le Paris Saint-Germain cherche à se renforcer à l’arrière droit, avec Emerson, co-détenu par Barcelone et le Real Betis, leur cible numéro un. Emerson a récemment changé d’agent, ce qui précède généralement une activité quelconque

Barcelone aura deux maillots blaugrana la saison prochaine – Football Espana

Le kit de Barcelone sera légèrement différent la saison prochaine selon Mundo Deportivo. Il y en aura deux, le premier étant basé sur le design du blason du club, choquant et innovant. Mais il ne sera pas utilisé en Ligue des champions. Il y en aura un à utiliser dans la Liga et la Copa del Rey et un autre pour l’Europe.