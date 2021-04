FC Barcelona News: 29 avril 2021; Tout est prêt pour le match crucial de Grenade

APERÇU | Barça v Grenade – FC Barcelone

Ce jeudi, le Barça reçoit la visite de Grenade (19h00 CEST). C’est un match clé qui, si les Catalans gagnent, ils deviendront carrément les leaders de la Liga avec seulement une poignée de matchs restants jusqu’à la fin de la saison. Le Barça dépend également de lui-même pour être champion et devancera le leader de longue date, l’Atlético Madrid, avec une victoire.

Séance avec réflexions tournées vers Grenade – FC Barcelone

Le travail ne s’arrête jamais et les joueurs se sont de nouveau entraînés mercredi à la Ciutat Esportiva avant l’affrontement de jeudi avec Grenade au Camp Nou en Liga, coup d’envoi à 19h00 CEST.

11 de suite pour Ilaix Moriba – FC Barcelone

Le nom d’Ilaix Moriba devient familier. Portant le numéro 27, le talentueux milieu de terrain du Barça B a disputé 11 matches consécutifs pour la première équipe, tous sortant du banc en tant que remplaçant. Ronald Koeman le voit comme une arme clé pour maintenir un avantage dans un jeu, mais le produit La Masia possède de nombreuses autres vertus en dehors de sa force défensive.

Joan Laporta et Jorge Messi se rencontrent pour un dîner pour discuter de l’avenir de Lionel Messi – Football Espana

Barcelone travaille dur pour que Lionel Messi reste au club, bien que ce ne soit pas un sujet constamment discuté. Joan Laporta s’occupe personnellement de la question selon Marca, et a clairement indiqué depuis avant son élection à la présidence qu’il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour que Barcelone conserve son capitaine.

Barcelone n’est pas affectée par la nouvelle du Paris Saint-Germain offrant un contrat à Lionel Messi – Football Espana

La nouvelle que le Paris Saint-Germain a offert au capitaine de Barcelone Lionel Messi un contrat de deux ans plus l’option d’une année supplémentaire est venue avec la révélation que les conditions offertes à l’Argentin étaient inaccessibles pour le club catalan, mais l’histoire, portée par hier, les médias brésiliens ont été accueillis avec sérénité au Camp Nou selon Mundo Deportivo.

Barcelone confirme le départ du PDG Oscar Grau – Football Espana

Les changements dans la salle de conférence de Barcelone se poursuivent sous le nouveau président Joan Laporta avec le PDG Oscar Grau le dernier à quitter le club. Selon un rapport publié dans El Mundo Deportivo, le successeur de Grau Ferran Reverter et le vice-président Rafa Yuste l’ont informé hier.

Barcelone nomme un nouveau directeur sportif – Football Espana

Le nouveau président du club, Joan Laporta, a effectué plusieurs nominations au sein du conseil d’administration du club au cours des six dernières semaines, tandis qu’un certain nombre de personnalités dans les coulisses ont été déplacées, y compris le PDG Oscar Grau.

Antoine Griezmann “a plus confiance maintenant” – Le patron de Barcelone Koeman – Football Espana

L’histoire d’Antoine Griezmann à Barcelone a été pleine de hauts et de bas, mais le Français semble trouver sa vraie forme. Après une série de 10 matchs au cours desquels il n’a pas réussi à trouver le fond des filets, Griezmann a désormais marqué huit buts lors de ses 10 derniers matches pour le club et le pays, dont quatre lors de ses trois derniers.