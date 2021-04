FC Barcelona News: 3 avril 2021; Ilaix Moriba de retour au Barça B, Harry Kane, Memphis Depay en dernier

Une dernière ligne droite passionnante en championnat – FC Barcelone

Après la trêve internationale vient une dernière ligne droite en LaLiga. Il reste dix matches en deux mois de compétition, tous à jouer pour le FC Barcelone, l’Atlético Madrid, le Real Madrid et Séville.

Message de Cristiano Ronaldo à Ansu Fati du Barça: vous serez bientôt de retour – SPORT

Cristiano Ronaldo a envoyé un message de soutien à Ansu Fati. La star de la Juventus et du Portugal a mis en ligne vendredi une histoire sur Instagram avec une vidéo et un message: « Vous reviendrez bientôt, continuez! »

Ilaix Moriba jouera samedi pour Barcelone B contre Alcoyano – SPORT

Ilaix Moriba s’est entraîné avec Barcelone B vendredi en préparation de leur match contre Alcoyano samedi au stade Johan Cruyff (18h, BarçaTV & Esport3). Le milieu de terrain, maintenant dans la dynamique de la première équipe, abandonnera pour jouer pour l’équipe B pour les aider dans la deuxième phase de leur poussée de promotion.

Barcelone considère Harry Kane de Tottenham comme une autre option pour Haaland – SPORT

À l’approche de la fenêtre de transfert estivale, la priorité claire de Barcelone est de recruter un attaquant de haut niveau pour renforcer l’équipe de Ronald Koeman. La cible principale est Erling Haaland, bien qu’une opération soit compliquée en raison de la concurrence impliquée. Le Barça a sondé diverses options pour se couvrir et l’un d’entre eux est Harry Kane, 27 ans, un joueur qui pourrait quitter Tottenham cet été et évalue sérieusement de tenter sa chance loin de la Premier League.

La priorité de l’attaquant de Dortmund Haaland est de jouer dans le championnat espagnol – SPORT

La bataille pour signer Erling Haaland a officiellement commencé cette semaine après les premières conversations en face à face sur son avenir en Espagne. L’agent de Haaland, Mino Raiola, et son père, l’ancien footballeur Alf-Inge, ont rencontré Barcelone et le Real Madrid pour sonder un éventuel transfert. Il y a aussi un intérêt pour l’Angleterre, mais le Barça est sorti de la réunion de jeudi avec la perception que Haaland veut jouer en Liga plutôt qu’en Premier League.

Barcelone n’a aucun doute et déménagera pour Memphis Depay cet été – SPORT

Il y a unanimité au sein de la hiérarchie de Barcelone lorsqu’il s’agit de signer l’attaquant lyonnais Memphis Depay sur un transfert gratuit cet été. La décision a été prise et le club soutiendra la volonté de l’entraîneur Ronald Koeman de signer le Néerlandais, qui est en rupture de contrat en juin. La décision du Barça pour Depay ne dépendra pas de son intérêt pour Erling Haaland après la rencontre de cette semaine avec l’agent et le père de l’attaquant du Borussia Dortmund.

Lionel Messi présente des demandes avant les négociations de prolongation de contrat à Barcelone – Football Espana

Le skipper barcelonais Lionel Messi aurait remis au président du club Joan Laporta une liste de demandes avant d’entamer les négociations contractuelles. L’accord actuel de Messi au Camp Nou expire à la fin de la campagne 2020/21 avec des spéculations généralisées sur son prochain déménagement cet été.

Dani Olmo: « Le Barça aura toujours une place spéciale dans mon cœur » – Football Espana

Le joueur de 22 ans a fait la une des journaux en Espagne cette semaine en marquant lors de victoires successives contre la Géorgie et le Kosovo pour s’imposer dans la configuration internationale. L’Espagnol avait rejoint le Dinamo Zagreb dans le cadre de l’accord d’échange qui a vu Alen Halilovic déménager à Barcelone en 2015 et s’est rapidement imposé comme une star en Croatie avant son déménagement en Allemagne.