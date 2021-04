FC Barcelona News: 30 avril 2021; Le Barça perd contre Grenade, Ronald Koeman réagit au carton rouge

Barça 1-2 Grenade: Occasion manquée – FC Barcelone

Le fantastique premier match de Leo Messi a été annulé par des frappes en deuxième période de Darwin Machís et Jorge Molina alors que le Barça a subi une défaite inattendue

Ronald Koeman mécontent de son carton rouge: “Je veux savoir quels mots j’ai utilisés pour lui manquer de respect” – Football Espana

Barcelone a affronté Grenade au Camp Nou ce soir avec la chance de remporter la Liga avec une victoire. Les Blaugrana sont entrés dans le match à un point d’avance sur Séville, quatrième, à égalité avec le Real Madrid, deuxième, et deux derrière l’Atletico Madrid, avec un match en cours sur les trois. La victoire ce soir aurait été un grand pas vers le titre pour les hommes de Ronald Koeman, seulement pour que Grenade gâche la fête avec une victoire choc 2-1.

Frenkie de Jong: “Nous sommes très tristes en ce moment” – Football Espana

“Nous sommes très tristes en ce moment”, a déclaré Frenkie de Jong après le match dans des commentaires portés par Marca. «C’est normal, et demain sera pareil. Ensuite, nous devons nous lever et continuer à nous battre jusqu’au bout. Nous devons continuer à travailler. En première mi-temps, nous avons été bons et nous avons continué à essayer de créer du danger en seconde période, mais c’était difficile. Ils ont très bien défendu, et deux fois ils ont tiré, deux fois ils ont marqué.

Barcelone vise 25000 fans pour le choc de l’Atletico Madrid – Football Espana

C’est un affrontement qui pourrait grandement contribuer à décider du titre de la Liga cette saison et qui pourrait être joué devant 25000 fans. Barcelone veut que son match à domicile contre l’Atletico Madrid ce mois-ci ait une capacité de 25000 personnes, soit un quart de la capacité totale de son stade Camp Nou.

Xabi Alonso: “Le match au Camp Nou que nous avons perdu 5-0, c’était la pire nuit que j’aie jamais vécue sur un terrain de football” – Football Espana

Xabi Alonso est apparu sur le podcast de son ancien coéquipier de Liverpool Jamie Carragher ce jeudi après-midi pour se remémorer sa vie et sa carrière. Le Basque a discuté de son passage à Liverpool ainsi qu’avec le Real Madrid et le Bayern Munich, sans parler de son passage en mission internationale avec La Roja.

“ Quel personnage ” – Pourquoi Koeman a été expulsé contre Grenade – SPORT

“Après avoir été averti de ses observations, il a de nouveau approché le quatrième officiel en disant ce qui suit:” Quel personnage “.” C’est pourquoi González Fuertes a renvoyé Ronald Koeman dans la seconde moitié de la défaite 2-1 de Barcelone à Grenade jeudi au Camp. Nou.

Jordi Alba: C’est un coup dur, nous devons gagner nos cinq derniers matchs maintenant – SPORT

Le défenseur de Barcelone Jordi Alba a admis que les Blaugrana avaient raté une occasion en or de prendre le dessus de la Liga en s’inclinant contre Grenade jeudi. «C’est un s — jour», dit-il. «Nous avons essayé jusqu’à la fin, mais nous n’étions pas cliniques. C’était une occasion unique d’aller au sommet et maintenant nous ne dépendons plus de nous-mêmes.

Luis Suarez dit à Lionel Messi qu’il ne devrait pas quitter Barcelone – SPORT

Luis Suarez a accordé une interview à TV3, où il a parlé de l’avenir de Lionel Messi. L’attaquant de l’Atletico Madrid est un grand ami du capitaine barcelonais. “Si Messi me le demandait en tant qu’ami, je lui dirais que je ne le vois nulle part à part le Barça, ce ne serait pas bon pour lui”, a déclaré Suarez. «Il doit prendre la décision lui-même.