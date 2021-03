FC Barcelona News: 30 mars 2021; Le point sur la blessure de Philippe Coutinho, le Barça optimiste pour Erling Haaland

Blessures: Philippe Coutinho – FC Barcelone

Le premier joueur de l’équipe Philippe Coutinho est parti au Brésil pour un traitement médical sur sa blessure au genou. Le Brésilien a été blessé le 29 décembre lors d’un match au Camp Nou contre Eibar.

Un lundi n’est pas si mal pour le FC Barcelone – FC Barcelone

Une semaine pour aller jusqu’au prochain match du Barça. Les Blaugranes ont un match un lundi une fois de plus après avoir joué une victoire 4-1 contre Huesca il y a à peine deux semaines, un lundi. Les adversaires de Ronald Koeman seront Valladolid dans un match qui débutera au Camp Nou à 21h00 CEST

Présent et futur: Araujo (V) – FC Barcelone

Ronald Araujo continue de grandir avec la première équipe. Il a fait ses débuts la saison dernière et a fini par jouer six matches, mais c’est cette année, avec une promotion en équipe première, qu’il a commencé à se retrouver plus souvent dans les alignements de Koeman.

Kluivert ne continuera pas en tant que directeur de l’académie La Masia du Barça – SPORT

Le temps de Patrick Kluivert à la tête de l’académie de Barcelone a pris fin. Le Néerlandais a été informé par le club qu’il ne prolongerait pas son contrat au-delà de la fin du mois de juin.

Laporta brandit la hache: Soler et Gomez Ponti sortent alors que le remaniement du Barça commence – SPORT

Joan Laporta commence à prendre ses premières grandes décisions en tant que président de Barcelone. Dix jours après son investiture, il s’est débarrassé de deux cadres de haut rang laissés à la tête de Josep Maria Bartomeu.

Le Real Betis et Barcelone destinés à s’entendre avec Emerson – SPORT

La copropriété d’Emerson Royal entre Barcelone et le Real Betis signifie que les deux clubs doivent parvenir à un accord concernant le joueur à un moment donné. Cet été semble être le moment.

Optimisme à Barcelone face à la possible signature de Haaland cet été – SPORT

L’avenir d’Erling Haaland se jouera à partir d’avril. Pour l’instant, son entourage rassemble l’intérêt des plus grands clubs européens avant de prendre des décisions le mois prochain. Barcelone, depuis l’arrivée de Joan Laporta à la présidence, est all-in et est bien positionnée.