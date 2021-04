FC Barcelona News: 5 avril 2021; Tout est prêt pour Valladolid, le Barça féminin prolonge sa course parfaite

APERÇU | Barça v Valladolid – FC Barcelone

Le football de la ligue revient au Camp Nou après trois semaines, et le Barça disputera le match correspondant à la 29e journée de championnat de la ligue contre Valladolid (lundi 5 avril, 21h00 CEST). L’équipe de Ronald Koeman compte 62 points en championnat et cherchera à en ajouter trois de plus pour continuer à faire pression sur le leader, l’Atlético Madrid.

La semaine à venir pour le Barça – FC Barcelone

Une semaine très importante commence pour le Barça, avec notamment deux matchs de championnat qui sont essentiels dans la lutte pour remporter le titre de champion. Lundi, et correspondant à la 29e journée, le Barça accueille Valladolid au Camp Nou (21h00 CEST).

Préparation du match contre Valladolid – FC Barcelone

Ce dimanche matin, l’équipe première a eu son avant-dernière séance d’entraînement avant d’affronter le Real Valladolid de Sergio González (lundi, 21h00 CEST). La séance s’est déroulée sur le terrain de Tito Vilanova à la Ciutat Esportiva, avec Gerard Piqué rejoignant le groupe alors que les préparatifs du match se poursuivaient.

CDS: le Barça cible Lautaro Martinez pour renouveler son contrat avec l’Inter Milan – SPORT

Lautaro Martinez et l’Inter devraient annoncer dans les prochains jours que l’attaquant a accepté un nouveau contrat avec le club italien. Selon le rapport du «Corriere Dello Sport» dimanche, un accord a été conclu et il suffit de le signer.

Ronald Koeman: Nous ferons tout pour que Messi reste à Barcelone – SPORT

Ronald Koeman a parlé de l’avenir de Lionel Messi lors de la conférence de presse de dimanche avant le match de championnat de lundi contre le Real Valladolid. On a demandé à l’entraîneur de Barcelone s’il serait préférable de donner à Messi une date limite pour décider de son avenir, avec son contrat en cours cet été, afin d’aider le club à planifier son avenir.

L’entraîneur du Barça Koeman dit qu’il ne prendra aucun risque avec le retour de Pique – SPORT

On a demandé à Koeman si les défenseurs Gerard Pique et Sergi Roberto pourraient être à nouveau en forme pour le match de Valladolid. « Ils s’entraînent avec l’équipe », a-t-il déclaré. « Ce sont des décisions que nous prendrons lundi matin après la séance finale. Nous ne prendrons aucun risque, pas seulement pour le Clasico, mais pour n’importe quel match. »

Koeman confirme avoir la confiance de Laporta: «La planche est très heureuse» – SPORT

L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a déclaré qu’il se sentait complètement soutenu par le nouveau président Joan Laporta et le conseil d’administration. Interrogé sur ses rencontres avec eux lors de la trêve internationale de dimanche, il s’est dit très satisfait de l’amélioration des résultats de l’équipe.

Barcelone 7-1 Levante: 22 victoires en 22 matchs pour Blaugrana rampant – SPORT

Barcelone a poursuivi sa marche vers le titre de champion en battant la deuxième place Levante 7-1 au stade Johan Cruyff dimanche. Sept joueurs différents se sont aidés à marquer des buts alors que le Barça a remporté 22 victoires en 22 matchs pour s’écarter de 12 points de Levante au sommet. Ils ont également trois matchs en main.

Les figures stratosphériques que le père et l’agent de Haaland veulent du Barça – SPORT

Jeudi, le père de Haaland, Alf-Inge, et son agent, Mino Raiola, ont rencontré Barcelone. RAC1 a maintenant révélé certains détails de la conversation. Concrètement, le nombre qu’il en coûterait pour amener Haaland au Camp Nou – ou du moins certains d’entre eux.

La star de Barcelone, Oscar Mingueza, prête à prolonger son contrat avant 2021/22 – Football Espana

Barcelone agira rapidement cet été pour prolonger le contrat de l’étoile montante Oscar Mingueza au club. L’international espagnol U21 Mingueza s’est imposé comme un joueur clé dans les plans de la première équipe de Ronald Koeman lors de sa première campagne senior au Camp Nou.

Ronald Araujo sur Ronald Koeman « Nous sommes sur la bonne voie » – Football Espana

Ronald Araujo a été un élément clé de la Barcelone de Ronald Koeman et fera partie intégrante de leurs dix derniers matchs en Liga ainsi que de la finale de la Copa del Rey. S’adressant à El Pais de l’Uruguay dans les commentaires portés par Mundo Deportivo, il a fait l’éloge du travail que Koeman a accompli depuis sa prise de fonction.