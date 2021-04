FC Barcelona News: 7 avril 2021; El Clásico suivant, les options de Neymar pour revenir au Barça

Session de récupération – FC Barcelone

Mardi, la première équipe a repris l’entraînement après la victoire 1-0 de dernière minute sur le Real Valladolid lundi au Camp Nou grâce au vainqueur d’Ousmane Dembélé qui ramène le Barça à un point des leaders du championnat, l’Atlético Madrid.

Serré au sommet en direction d’El Clásico – FC Barcelone

La victoire du Barça lundi soir contre Valladolid a presque bouleversé la Liga. avec neuf matchs à jouer cette saison, les Blaugrana sont à un point de la première place et ont leur destin entre leurs mains, les matchs contre le Real Madrid et l’Atletico Madrid prenant une importance supplémentaire.

19 buts dans les dernières minutes pour le FC Barcelone – FC Barcelone

L’équipe de Ronald Koeman a été productive en termes de buts dès la 80e minute du match toutes compétitions confondues, des frappes qui les ont aidées à ramasser des points précieux dans la ligue et à se rendre au tour suivant des compétitions à élimination directe.

Joan Laporta pourrait nommer Francesc Arnau au poste de directeur technique – SPORT

Le directeur sportif d’Oviedo, Francesc Arnau, pourrait être un rendez-vous surprise de Joan Laporta pour Barcelone, selon l’émission Tiempo Anadido sur RPA. L’ancien gardien de but de Barcelone pourrait remplacer Ramon Planes pour la saison prochaine.

La demande de Ronald Koeman au chef du Barca Joan Laporta – SPORT

Ronald Koeman et son équipe sont arrivés à Barcelone à un mauvais moment, avec des problèmes et des crises illimités. Cependant, il a redonné espoir au club et les a remis sur les rails. Avec deux titres en jeu, il ne veut rien pour distraire ses joueurs et il en a dit autant au président Joan Laporta.

Les deux itinéraires de retour de Neymar à Barcelone: ​​un échange ou gratuitement en 2022 – SPORT

La star brésilienne est en pourparlers sur un renouvellement de contrat avec le Paris Saing-Germain mais a de nouveau été liée au Barça. Fondamentalement, parce que le joueur lui-même veut retourner au Camp Nou. C’est une option éloignée, surtout financièrement. Bien qu’il existe deux options qui pourraient aider Neymar à réaliser son rêve (et celui de certains fans du Barça).