FC Barcelona News: 8 avril 2021; Dernières nouvelles sur El Clásico, Ousmane Dembélé, Eric García

Laporta met la main sur le maillot Clásico – FC Barcelone

Sans aucun doute, il y a une envie pour le Clásico de samedi. Le 10 avril, le FC Barcelone se rendra au stade Alfredo Di Stéfano pour jouer contre le Real Madrid, et ils le feront avec un maillot spécialement conçu pour ce match.

Quand et où regarder El Clásico – FC Barcelone

El Clásico entre le Barça et Madrid se jouera au stade Alfredo Di Stéfano au lieu du Santiago Bernabéu (21h00 CEST). Seuls deux points séparent les équipes et voici tout ce que vous devez savoir pour profiter du jeu d’où vous êtes.

Dix-huitième lieu différent du Clásico – FC Barcelone

À l’époque de Covid-19 et avec des travaux de rénovation sur le Santiago Bernabéu, le Real Madrid disputera tous ses matches à domicile sur son terrain d’entraînement, le stade Alfredo Di Stéfano de Valdebebas.

Barcelone et le Real Madrid en course pour la 100e victoire au Clasico – SPORT

Le Real Madrid-Barcelone samedi sera le 246e Clasico et le Blaugrana aura la chance d’égaler le record du Madrid de 97 victoires dans l’histoire du match. L’équilibre a basculé en faveur de Madrid lorsqu’ils ont gagné 3-1 au Camp Nou le 24 octobre 2020. Le Barça a ouvert la voie pour la dernière fois en mars 2019 alors qu’il était 96-95 en leur faveur.

Barcelone veut prolonger le contrat d’Ousmane Dembele jusqu’en 2025 – SPORT

Le nouveau conseil d’administration de Barcelone commence à prendre des décisions sportives. Le club progresse avec les renouvellements de contrat pour Ilaix Moriba et Oscar Mingueza, mais l’objectif est désormais d’arrimer Ousmane Dembele avant la fin de la saison.

Barcelone cherche à rétrograder les conditions précédemment convenues avec Eric Garcia – Football Espana

Barcelone a déjà commencé à travailler sur son équipe pour la saison prochaine selon Marca. Mateu Alemany a pris ses fonctions de directeur sportif il y a quelques jours et a commencé à prendre des décisions, dont l’une a été de donner le feu vert à la décision de signer Eric Garcia lorsque son contrat à Manchester City expirera cet été.

Gerard Pique en course contre la montre pour le match El Clasico – Football Espana

Un rapport publié dans Marca décrit comment l’ancien international espagnol se trouvait dans les installations d’entraînement de Barcelone mercredi pour tenter de retrouver sa forme physique, bien qu’il soit encore peu probable qu’il soit disponible pour la sélection.

Le duo clé du Real Madrid espère revenir pour El Clasico – Football Espana

L’arrière droit Dani Carvajal est revenu à l’entraînement de la première équipe et pourrait être inclus dans l’équipe de la journée ce week-end, tandis qu’Eden Hazard se rapproche également d’un retour – avec Cadena Cope décrivant les détails.