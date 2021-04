FC Barcelona News: 9 avril 2021; L’entraînement se poursuit pour El Clásico, le Barça veut donner un nouvel accord à Pedri

Pedri: “A El Clásico, tout s’équilibre” – FC Barcelone

“C’est un jeu très important en raison de ce que cela signifie pour les fans. Pour moi, en tant que spectateur, j’ai adoré le vivre, et maintenant en tant que joueur, j’affronte le match avec encore plus d’excitation. Nous allons essayer de prendre trois points qui seraient très important pour nous. “

Messi a une chance d’égaler le record d’apparition à El Clásico – FC Barcelone

Lionel Messi pourrait cette semaine devenir le joueur avec les éditions les plus officielles d’El Clásico jouées, égalant les 45 de Sergio Ramos. S’il joue samedi, le capitaine du Real Madrid devrait rater le match en raison d’une blessure, les deux seraient au même niveau sur une liste qui les présente devant les autres légendes Paco Gento, Manolo Sanchís et Xavi Hernández – avec 42 El Clásicos joués chacun.

Les 10 statistiques à connaître avant le Real Madrid – FC Barcelone – FC Barcelone

Ce samedi 10 avril (21h00 CEST), le Real Madrid et le FC Barcelone se rencontrent au stade Alfredo Di Stéfano pour jouer un Clásico mémorable lors de la 30e journée de LaLiga. Jetons un coup d’œil à quelques statistiques avant ce match passionnant.

Avant-dernière session avant El Clásico – FC Barcelone

La Ciutat Esportiva était à nouveau le théâtre alors que les préparatifs se poursuivent pour le Clásico de samedi contre le Real Madrid à 21h00 CEST. Gerard Piqué a pu s’entraîner avec le reste de l’équipe, tandis qu’Antoine Griezmann a raté la séance avec l’autorisation spéciale de Ronald Koeman.

À quoi ressemblera le kit du Barça pour la saison 2022-23 – SPORT

La chemise sera vendue à l’été 2022. C’est un design Nike innovant jouant avec deux tons de bleu, un plus clair et un plus foncé, se combinant avec l’habituel bordeaux de Barcelone. Les rayures sont verticales et plus petites que la normale.

Barcelone veut nouer Pedri avec un nouvel accord – SPORT

Le nouveau conseil d’administration de Barcelone analyse l’équipe et les différentes situations contractuelles. Ils essaient de garder Ousmane Dembele, de conclure de nouveaux accords pour Ilaix Moriba et Oscar Mingueza, et un autre nom sur la table est Pedri. Barcelone veut l’attacher après son explosion cette saison.

Comment Ronald Koeman est tombé amoureux de Pedri – SPORT

Savez-vous combien de joueurs Ronald Koeman a vu s’entraîner et jouer, en tant que joueur lui-même puis en tant qu’entraîneur? Milliers. Mais si nous demandions à l’entraîneur qui l’a le plus impressionné, il répondrait très probablement: Pedri. Oui, le jeune milieu de terrain de Barcelone a captivé Koeman dès le premier jour où il l’a vu en action sur le terrain d’entraînement de Joan Gamper. «Il est impressionnant», a été la première chose que Koeman a dit à ses proches collaborateurs.

Barcelone et Ousmane Dembele sont sur la même longueur d’onde, maintenant l’argent est la seule chose qui manque – Football Espana

Barcelone et Ousmane Dembele se sont entendus selon Marca après quelques mois où la continuité du Français commençait à être mise en doute. Les deux parties seraient disposées à prolonger leur accord jusqu’en 2022, le côté sportif du club accordant une grande importance à son potentiel.