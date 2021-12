FC Barcelone 5-0 HB Koge UWCL

15/12/2021

Plein et près d’une centaine de buts cette saison. C’est ainsi que le FC Barcelone a clôturé la première phase de groupes de l’histoire de l’UEFA Women’s Champions League. Nouvelle victoire et nouvel affichage chez Johan Cruyff d’une équipe intraitable qui a encore une fois montré qu’elle continue d’avoir la même faim, voire plus, que le triple champion de la couronne.

FCB

KOG

Barça

Cata, Jana, Paredes, Melanie, Leila, Mariona (Rolfö, 23′), Engen (Maria Pérez, 79′), Alexia (Ornella, 69′), Hansen (Ona Baradad, 69′), Pina, Crnogorcevic (Martens, 69′)

HB Kogé

Marckese, Farge, Svendsen, Guldbjerg, Obaze, Markvardsen, Nielsen (Kramer, 56′), Fitzgerald, Jankovska (Maria Uhre Nielsen, 46′), Pkorny (Nowak, 87′), Carusa

Buts

1-0, Leïla (10′) ; 2-0, Rolfö (29′) ; 3-0, Alexia (44′) ; 4-0, Engen (65′) ; 5-0, Martens (73′)

Incidents

Match correspondant à la sixième journée de la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League. 1 572 spectateurs

Onze révolutionnaires Giráldez dans toutes les lignes, comme il l’avait déjà avancé dans la précédente. Sortit de Mélanie central, accompagnant Des murs; marionne, intérieur; Oui ananas, incliné, avec Crnogorcevic à l’extrême gauche. Il n’y avait rien en jeu. Le Barça était déjà classé pour les quarts de finale de la Ligue des champions et il avait déjà assuré la première place du groupe. Mais dans cette équipe, il y a toujours une motivation : gagner la propriété. Et avec cette ambition, les Catalans ont sauté sur le terrain.

Machines à bobiner

Le duel a commencé à Johan Cruyff et Koge a perdu la première possession. Le Barça caressait déjà le ballon en territoire ennemi. Les premières chances sont arrivées. Une balle accrochée Mélanie Quoi Crnogorcevic n’a pas eu d’impact. Et un vélo d’Alexia qui a abouti à un tir direct sur les gants de Marckese. Ils ont également recherché Jana Oui ananas dépassant la marée danoise, très bien disposé défensivement, mais leurs tentatives ont de nouveau été contrecarrées par le gardien américain.

Ils aimaient le Barça et les supporters savaient que le premier but ne tarderait pas à venir. Donc c’était ça. Présenté ananas, mettre une balle à Leïla, qui s’approchait sur l’aile gauche, et une tentative de centre empoisonné dans la surface a vaincu Marckese et s’est retrouvé au fond du filet. Grand but de Mataró pour réclamer une nuit de tests et déboucher le tableau de bord. Immédiatement après, un but refusé à ananas hors-jeu. L’habituel siège culé a commencé, il allait par tout le Barça.

Mariona, blessée

Même si tout n’était pas une bonne nouvelle. Rondo marionne le deuxième but, après une excellente combinaison avec AlexiaEt dès que l’action fut terminée, il attrapa l’arrière de sa cuisse droite et demanda la monnaie. Entré Rolfö à sa place. Et il a fallu six minutes pour marquer. Centre impeccable du capitaine qui a profité du Suédois, dans une idylle avec le but, pour finir parfaitement et mettre du terrain au milieu.

Johan Cruyff a scandé les passes des Catalans. Contrôle total du Barça, qui n’a accordé à Koge qu’une seule fois après une erreur de Des murs qui pourrait sauver Collation Dégustation. Et en cette nuit magique, Alexia il voulait laisser son empreinte. Mollet’s a été récupéré par un rejet de la défense danoise, il l’a parfaitement contrôlé et dans le virage il a envoyé le ballon au fond des filets du pied gauche. Marckese. Un but digne d’un ballon d’or pour clore le match avant la pause.

Première d’Engen

Même scénario en début de seconde mi-temps. Le Barça est sorti intimidant l’équipe danoise avec un fil conducteur : caroline graham hansen. La Norvégienne a joué dans d’excellentes combinaisons avec plusieurs de ses compagnons, en particulier avec Rolfö, Alexia Oui Crnogogorcevic. Ce sont les occasions les plus claires pour faire le quatrième. En fait, la Suédoise a vu comment l’arbitre a annulé le but que son doublé signifierait. Les Catalans étaient en mode rouleau compresseur. Oui Engen il s’est inscrit à la fête. Melhus a attaqué le deuxième poteau dans un service de corner et a terminé à plaisir de faire ses débuts en tant que buteur avec le maillot culé et également en Ligue des champions.

Il a réussi à couper le Koge avec un coup de Kramer à la barre transversale après un décalage défensif. Mais le Barça a bien réagi et martres de Lieke il a marqué l’un des meilleurs buts de la journée. La Néerlandaise s’est avancée seule depuis le centre du terrain, a levé les yeux et a envoyé, d’une trentaine de mètres, le ballon au fond des filets. Marckese pour marquer le cinquième et dernier. Avec un résultat plus que satisfaisant, il a clôturé la soirée d’ouverture Giráldez donnant accès à Ona Baradad, Ornella vignola Oui Maria Perez, débutants en Champions les deux derniers. Les Catalans ont atteint la session plénière lors de la première phase de groupes de l’histoire et ont ainsi clôturé un 2021 imbattable en Europe.