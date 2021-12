FC Barcelone | Boca Juniors, le rival dans l’hommage à Maradona

14/12/2021 à 09h30 CET

Le FC Barcelone de Xavi Hernández affronte Boca Juniors sur le terrain de la Coupe Maradona. Les deux équipes rendent hommage à la figure de la star argentine lors d’un match qui se jouera mardi prochain, 14 décembre, à partir de 18h00 en Arabie saoudite.

Les azulgranas, qui pourrait inclure des joueurs inhabituels au cours de la saison 2021/22, ils n’ont affronté l’équipe sud-américaine qu’une seule fois : c’était en finale du Trophée Joan Gamper lors de la saison 2018/19 et le match s’est terminé par 3-0 et buts de Malcom, Leo Messi et Rafinha.

L’équipe catalane a pris tous les joueurs de l’équipe première disponibles, en plus de Guillem Jaime, Mattheus, Mika Mármol, Comas, Álvaro Sanz, Ilias et Jutglà, de la filiale. Les blessés ont été laissés de côté Sergi Roberto, Depay, Pedri, Ansu Fati, Agüero et Martin Braithwaite et aussi Ez Abde, qui a été laissé de côté en raison d’un problème bureaucratique.

Le Naples, le rival le plus inopportun

L’actualité du Barça est également marquée par le tirage au sort du tour précédant les huitièmes de finale de la Ligue Europa. La chance a été insaisissable et l’équipe affrontera le Napoli de Luciano Spalletti: elle le fera d’abord au Camp Nou et plus tard au Stadio Diego Armando Maradona.

Après être tombés de la Ligue des champions de l’UEFA à la troisième place de la phase de groupes, les Catalans chercheront le titre de la Ligue Europa, où Ils sont l’un des grands favoris avec le Borussia Dortmund d’Erling Haaland et le Séville de Julen Lopetegui..