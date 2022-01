FC Barcelone | Dani Alves, dans les annales du football espagnol

01/11/2022

Act à 11:35 CET

Le côté droit du FC Barcelone, Dani alves, est l’un des joueurs les plus historiques de la Liga. Après reconstruire sous Xavi Hernández contre Grenade, il est déjà le joueur étranger actif avec le plus d’apparitions avec un total de 423.

423 – @ DaniAlvesD2 🇧🇷 compte 423 matches en @LaLiga (175 avec Séville et 248 avec Barcelone) et devient le joueur étranger en activité dans la compétition avec le plus d’apparitions devant Griezmann 🇫🇷 (408), Benzema 🇫 🇷 (403 ), Marcelo 🇧🇷 (378) et Rakitic 🇭🇷 (371). Symboles. pic.twitter.com/fiIoZkwj1T

– OptaJose (@OptaJose) 10 janvier 2022