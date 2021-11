FC BARCELONE – ESPANYOL | Joan Collet se moque du retour de Dani Alves au Barça

16/11/2021 à 18:18 CET

Le derby est un terrain fertile pour déchaîner la rivalité. Et l’ancien président de l’Espanyol, Joan Collet, a toujours souscrit à cette formule. Le Barça-Espanyol samedi au Camp Nou (21h00) ne pouvait pas faire exception et Collet a fait ressortir l’ironie qui l’a toujours caractérisé.

Celui qui a été président entre 2012 et 2016 raillé le retour de Dani Alves au Barça avec 38 ans et six après avoir quitté le Camp Nou. S’adressant à ‘Lobregat Blanc i Blau’ de ‘Ràdio Despí’, Collet a demandé : « Migueli et Gallego ne viennent pas ? ». L’ancien leader de Kakhol lavan a continué à faire couler le sang avec la crise blaugrana en faisant référence aux débuts de Xavi sur le banc : « Peut-être que je préférerais que Koeman continue ».

Collet a rappelé la célébration des fans de culé lors du dernier derby joué au Camp Nou, un duel qui a certifié la relégation de la perruche à LaLiga SmartBank : « Ce qui pour eux était une joie, une satisfaction et une euphorie a duré dix mois. Ça y est, ils nous ont encore ici. Nous sommes là où nous méritons et nous représentons la Catalogne comme eux ».

L’ancien président de l’Espanyol a précisé que « ça ne fait pas de mal qu’ils lancent des pétards. Je ne peux pas me mettre en colère, car Je suis le premier que quand quelque chose leur arrive, ils s’amusent avec des jeunes qui tirent des fusées Et tout. C’est la rivalité. Le problème, c’est que quand ils le font, cela semble logique et normal, mais quand nous le faisons, nous sommes anti-catalan. »

Collet, qui a occupé différents postes à responsabilité depuis son arrivée au club en 1997, dirigé par Dani Sánchez Llibte, a rappelé son premier derby au Camp Nou en tant que président : « Je me souviendrai de lui toute ma vie, car je voulais mourir. 29, nous étions déjà en train de perdre 4-0. Si j’avais pu, j’aurais disparu. Je ne suis pas revenu, car j’ai passé un très mauvais moment.

L’ancien président a osé donner un pronostic : « Je fuis les clichés et signe un tirage avant de me lancer. Cela ne me rend pas pessimiste ou négatif, je le signerais sur le terrain du Barça, de Madrid ou de l’Atlético ».