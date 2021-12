FC Barcelone féminin | Le premier message d’Alexia aux fans après avoir reçu le Ballon d’Or

01/12/2021

Alexia Putellas a été choisie comme le meilleur footballeur du monde lundi par le magazine France Football. Le football mondial a mis l’accent sur le capitaine du FC Barcelone et les réseaux ont basculé avec son football, son discours et son humilité.

Deux jours après le grand soir, Aleixa a écrit le premier message à ses followers et aux fans de culé sur les réseaux sociaux. Celui de Mollet del Valles a déjà dit dans le discours à Paris qu’il s’agissait d’une « réussite collective », et l’a réitéré. « Le succès est sans aucun doute un travail d’équipe car le prix devient si grand qu’il est impossible de le vivre, de le ressentir et de le collectionner seul », écrit.

Le texte est accompagné de plusieurs photographies de lui sur scène recevant le prix ; un avec ses compagnes (Cloths, Irene, Lieke et Jenni) tenant le Ballon d’Or ; un autre avec Messi, qui a également été désigné vainqueur ; et enfin, avec Pedro, son coéquipier du FC Barcelone a reçu le Trophée Kopa.

Le succès est sans aucun doute un travail d’équipe car le prix devient si grand qu’il est impossible de le vivre, de le ressentir et de le collectionner seul. Ce que nous avons vécu il y a deux jours était quelque chose d’unique et d’inoubliable.

Alexia rappelle à toutes les personnes qui l’ont soutenue toutes ces années et aux fans : « Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. Ce que nous avons vécu il y a deux jours était quelque chose d’unique et d’inoubliable ». Il remercie également France Football Magazine pour la reconnaissance et tous les messages de félicitations qu’il a reçu ces 48 heures.