FC Barcelone | Ferran Jutglà entre dans l’histoire récente du Barça

18/12/2021

L’attaquant du FC Barcelone, Ferran JutglàIl ne lui a fallu que 15 minutes pour faire ses débuts en tant que buteur sous Xavi Hernández. Après avoir joué ses premières minutes contre Osasuna, l’attaquant se classe comme le troisième débutant le plus rapide à faire ses débuts derrière Sandro (12) et Gudjohnsen (13).

16 – Ferran Jutglà 🇪🇸 est le troisième rookie à marquer plus vite avec le @FCBarcelona_es dans @LaLiga au 21e siècle (16 minutes) après Sandro Ramírez 🇪🇸 en 2014 contre Villarreal (12) et Eidur Gudjohnsen 🇮🇸 en août 2006 contre le Celta de Vigo (13). Tôt. – OptaJose (@OptaJose) 18 décembre 2021

Le Catalan, arrivé libre cette année des catégories inférieures de l’Espanyol, Il n’a eu besoin que de 16 minutes de jeu pour libérer son casier personnel avec l’équipe première et être décisif pour le groupe.

L’ex également de Sant Andreu est important pour Sergi Barjuan dans la filiale : a disputé un total de 15 matchs dans le First RFEF et a marqué quatre buts et distribué quatre passes décisives jusqu’à présent cette saison 2021/22.

Plus de jeunes pour l’équipe de Xavi Hernández

La propriété de Ferran Jutglà renforce le rajeunissement total de la main-d’œuvre, où des noms comme ceux de Gavi, Nico, Ansu Fati, Pedri, Eric Garcia, Araujo, Sergiño Dest, Alejandro Balde ou Ez Abde, entre autres.

Le FC Barcelone est la plus jeune équipe de la catégorie avec une moyenne d’âge de 25,5 ans, devant Valence (25,8) et la Real Sociedad (26). Le départ de joueurs comme Léo Messi ou Antoine Griezmann et le retrait de Kun Aguero ont confirmé un processus de rajeunissement sans freins.