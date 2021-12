FC Barcelone | Fragilité défensive, le problème endémique de Barcelone

12/12/2021 à 20:53 CET

Le FC Barcelone de Xavi Hernández a encore trébuché (2-2) en Liga contre un Osasuna combatif à domicile et a signé un point sur les six derniers, quelque chose qui le relègue à la huitième position du classement. Après avoir chuté (0-1) contre le Real Betis à domicile, les Catalans poursuivent leur crise de résultats et la fragilité défensive est présentée comme un problème fondamental.

3 – Le @FCBarcelona_es n’a gardé sa cage inviolée qu’en trois matchs en Liga 2021/22, le chiffre le plus bas cette saison (à égalité avec cinq autres équipes). Passable. pic.twitter.com/OvFUBTmLgk – OptaJose (@OptaJose) 12 décembre 2021

Les azulgranas, qui Ils n’ont pas pu ajouter les trois points malgré une avance à deux reprises avec des buts de Nico González et Ez Abde, ils n’ont laissé leur but invaincu que trois fois cette saison 2021/22 : C’est la pire équipe, avec cinq autres de la partie inférieure, dans cet aspect.

L’équipe culé a une nouvelle fois montré des lacunes dans la gestion du résultat et a laissé échapper deux points dans la dernière ligne droite avec un but de Chimy Ávila. Avec ce match nul, Barcelone est loin des positions européennes avec six victoires, six nuls et quatre défaites.

Renaître par la main de Xavi Hernández

Le club catalan fait face à une période de transition après le départ de Leo Messi. La crise sportive et économique a secoué l’équipe à bien des égards et le limogeage de Ronald Koeman et l’arrivée de Xavi Hernández sont dus à un besoin urgent de constituer une nouvelle équipe, où de jeunes talents émergent et se consolident comme base compétitive de l’équipe. ..

Aux mauvais résultats en championnat national il faut ajouter le dur revers européen : avec seulement deux buts en phase de groupes et des buts encaissés contre Benfica et le Bayern, l’équipe est condamnée à la Ligue Europa, où la passe en huitièmes de finale sera jouée lors d’un tour précédent avant le deuxième groupe de cette compétition.