FC Barcelone, hors du top 5 des clubs les plus valorisés

30/07/2021 à 17h10 CEST

Le FC Barcelone ne fait pas actuellement partie des cinq clubs les plus précieux du football européen, selon Transfermarkt. La valeur marchande du club du Barça est de 755 millions d’euros et occupe la huitième place du classement derrière le Bayern (826 M€) et au-dessus de l’Atlético de Madrid (729,40 M€). Le Real Madrid, premier de la Liga, est sixième avec une valeur de 863,50 millions d’euros.

Le classement est mené par le tout puissant Manchester City, avec une valeur boursière de plus d’1 milliard d’euros, et le PSG (934,65 M€) et Chelsea (911,50 M€) complètent le podium.. Le top 5 est complété par les équipes britanniques Liverpool (904,50 M€) et Manchester United (872,25 M€). L’équipe de France, qui depuis l’arrivée de Cheikh Nasser Al-Khelaïfi à la présidence s’est consolidée en Europe, est la seule équipe non anglaise capable de se faufiler dans les premières places..

Le top 10, en revanche, est configuré avec le Real Madrid (863,50M€), le Bayern (826,50M€), le FC Barcelone (755M€), l’Atlético de Madrid (729,40M€) et Tottenham Hotspur (672M€). D’autres grands clubs comme l’Inter, la Juventus ou le Borussia Dortmund sont laissés de côté.

Trois équipes espagnoles et neuf anglaises dans le top 20

La réalité dans le football européen, c’est que la Premier League mène d’une main de fer le reste des grands clubs sur le plan économique. Parmi le top 20 des clubs ayant la valeur marchande la plus élevée, près de la moitié (9) sont britanniques : Manchester City (1er), Chelsea (3e), Liverpool (4e), Manchester United (5e), ​​Tottenham Hotspur (10e), Leicester City (15e), Arsenal (16e), Everton (18e) et Aston Villa (20e).

ETDans ce top 20, il n’y en a qu’un de Ligue 1 (PSG), trois de Bundesliga (Bayern, Borussia Dortmun et Leipzig), trois de La Liga (Real Madrid, Barcelone et Atlético) et quatre de Serie A (Inter, Juventus, Naples et l’AC Milan). Les clubs espagnols suivants dans le classement sont dans le positions 24 (Sevilla – 397,90 M€) et 25 (Real Sociedad – 384 M€).