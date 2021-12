12/02/2021

Le à 09:50 CET

La fin du FC Barcelone, Yusuf demir, vit une année 2021 brillante sur le plan personnel : Il est arrivé en prêt l’été dernier sur le marché et a participé régulièrement à la première équipe dirigée par Ronald Koeman et maintenant avec Xavi Hernández. Sa valeur marchande actuelle, selon Transfermarkt, est de 12 millions d’euros.

L’Autrichien, prêté par le club du Barça jusqu’au 30 juin 2022, a joué un total de 286 minutes réparties sur huit matchs, dont deux en UEFA Champions League. Le jeune talent a connu une augmentation exponentielle de sa valeur marchande : a atterri avec une valeur de 2,5 millions d’euros et atteint actuellement 12.

L’ancien joueur du Rapid Vienna est l’un des joueurs avec la plus forte augmentation de la saison 2021/22 au FC Barcelone avec Gavi et Nico. Les trois jeunes ont réagi au fléau de blessures de l’équipe et leur statut au sein du club est devenu un atout de rotation important dans les vestiaires..

Le talent imprègne l’équipe

Barcelone traverse une période de transition évidente. La marche de Leo Messi vers Paris a ouvert une crise sportive sans précédent et depuis le club, ils s’efforcent déjà d’inverser la dynamique dans cette première partie de la saison 2021/22. Pour cela, Xavi Hernández est arrivé, prêt à mener ce nouveau projet.

L’une des grandes pierres angulaires de ce nouveau FC Barcelone est sa jeunesse. Des joueurs comme Demir lui-même, ainsi que Gavi, Nico, Pedri, Balde, Dest ou Ansu Fati marquent le chemin que le club doit suivre pour redevenir l’un des rivaux les plus redoutables du football européen..