FC Barcelone | La jeunesse, le talisman du Barça

18/12/2021 à 20h42 CET

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi, est devenu le quatrième joueur né en 2000 à voir la porte cette saison 2021/22 avec l’équipe première. Après Ansu Fati (3), Nico González (2) et Ez Abde (1), le joueur continue de se révéler comme l’un des plus grands talents de La Masia..

4 – Gavi 🇪🇸 est le quatrième joueur né en 2000 ou après à marquer pour le @FCBarcelona_es en @LaLiga cette saison, après Ansu Fati 🇪🇸 (3), Nico González 🇪🇸 (1) et Ez Abde 🇲🇦 (1 ), record de n’importe quelle équipe dans la compétition le 21/22. Première. pic.twitter.com/1zh5c4Mc6a – OptaJose (@OptaJose) 18 décembre 2021

Le sévillan, qui L’appel de Luis Enrique pour l’équipe internationale a également été remporté, il a marqué son premier but en tant que joueur professionnel et l’a fait avec une œuvre d’art : il s’est débarrassé de sa paire d’un grand geste technique, a roulé jusqu’au balcon de la surface et a battu le gardien d’un coup croisé dur.

L’équipe de jeunes est l’un des noms qui excite le plus le fan de Culé avec d’autres qui assument des gallons comme Ansu Fati ou Nico González. Jusqu’à présent, il a disputé un total de 21 matchs avec l’équipe première : 15 en Liga et six autres en Ligue des champions..

La plus jeune équipe de LaLiga

Le FC Barcelone de Xavi Hernández traverse une période de transition après le départ de Leo Messi et une crise économique et sportive sans précédent. Ce n’est pas un hasard si c’est l’équipe la plus jeune de la Liga : avec une moyenne de 25,5 ans, elle dépasse Valence (25,8) et la Real Sociedad (26).

L’équipe du Barça est soutenue par le plus jeune de l’équipe dans cette partie de la saison : Eric Garcia (20 ans), Gavi (17 ans) ou Nico González (19 ans), en plus des blessés Ansu Fati (18 ans) et Pedri (19 ans), sont l’avenir de l’équipe dans la prochaine décennie..