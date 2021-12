FC Barcelone | La meilleure équipe pour les opportunités des jeunes

24/12/2021 à 09:19 CET

Le FC Barcelone de Xavi Hernández vit une étape de transition après le départ de Leo Messi. Malgré les mauvais résultats jusqu’à présent, l’équipe s’est imposée comme l’une des références en matière d’opportunités de talents : Les joueurs de moins de 21 ans ajoutent 4 975 minutes de jeu.

𝐘𝐨𝐮𝐭𝐡: 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟐 ⚡️ Jusqu’à présent, Barcelone a accordé plus de minutes de championnat aux joueurs de moins de 21 ans que tout autre club des 5 grandes ligues de l’euro en 2021-2022. Quels sont les autres clubs qui ouvrent la voie et quels jeunes joueurs impressionnent le plus ? ️ – L’Analyste (@OptaAnalyst) 23 décembre 2021

Les Catalans, qui n’ont toujours pas été champions de la Liga et sont tombés en Ligue Europa, ils sont devenus le club qui offre le plus de minutes aux jeunes talents devant Leverkusen (4 034), Reims (3 637) ou Montpellier (3 285).

Le classement des clubs qui offrent plus de minutes aux jeunes est le suivant : FC Barcelone (4 975), Leverkusen (4 034), Reims (3 637), Montpellier (3 285), Saint Éttiene (2 980), Borussia Mönchengladbach (2 939), Nice (2 822), Marseille (2 683), Rennes (2 497) et AS Monaco (2.417).

Gavi, Pedri et Ansu Fati, les trois grands projets

Dans le FC Barcelone de Xavi Hernández, trois noms propres ressortent avant tout : Ansu Fati (19 ans), Pedri (19 ans) et Gavi (17 ans). Tous marquent et excitent l’avenir du club à court, moyen et long terme. Ce sont les trois grands projets de footballeurs décisifs dont l’équipe a besoin en ce moment.

D’autres noms comme ceux de Ronald Araujo (22 ans), Eric Garcia (20 ans) ou Nico González (19 ans), sur laquelle le club veut construire la Barcelone du futur et restituer l’identité historique du club.