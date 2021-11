FC Barcelone | L’ancien Blue Enes Sali entre dans l’histoire avec son équipe nationale

16/11/2021 à 18:36 CET

Enes Sali, footballeur formé à la Barça Escola de Barcelona, ​​est entré dans l’histoire dimanche 14 novembre dernier, après devenir le deuxième plus jeune joueur européen à faire ses débuts au 21e siècle. Le joueur né en 2006 a fait ses débuts avec son équipe nationale senior, Roumanie, avec seulement 15 ans, 8 mois et 22 jours (15 ans et 254 jours). Je suis parti Il est entré à la 82e minute du match qui a opposé son équipe au Liechtenstein lors de leur dernier match de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le joueur, qui évolue au poste de milieu offensif, est né à Toronto, où il a attiré l’attention des techniciens du Barça Academy Camp organisé dans la ville canadienne à l’hiver 2014, alors qu’il n’avait que 8 années. Peu de temps après, pour des raisons professionnelles, la famille de Sali a déménagé à Barcelone et Est dans il a commencé à faire partie de la Barça Escola de Barcelona au cours de la saison 2015/16, dans l’équipe « Sergi Roberto » dirigée par Pau Casassa -actuel coordinateur technique de l’Académie du Barça pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique-.

Après ses pas à travers Barcelone, Je suis parti faisait partie de l’académie de Viitorul Constanta (actuellement appelé Farul Constanta), un club qui d’autre part a également une relation avec le FC Barcelone, puisque son propriétaire et entraîneur est Gica hagi et son président est Gica popescu, tous deux anciens joueurs de l’équipe catalane. Dans le club roumain, par ailleurs, le jeune footballeur a évincé Martin Odegaard en septembre dernier étant le Plus jeune joueur à faire ses débuts en tant que buteur dans une Ligue européenne, dans ce cas la ligue roumaine, quand il a marqué son premier but avec seulement 15 ans, 6 mois et 21 jours.

Sa progression dans l’équipe roumaine a été très bonne, à tel point que cette saison a déjà joué huit matchs avec l’équipe, ce qui a conduit à l’appel à l’équipe senior de son pays, la Roumanie, bien qu’étant né au Canada et d’origine turque. Par ailleurs, il avait déjà défendu les couleurs des catégories des moins de 16 ans et des moins de 17 ans de l’équipe roumaine, mais ce n’est qu’à cette trêve de novembre dernier que l’entraîneur, Mirel Radoi, a décidé de l’inscrire sur la liste des convoqués pour les matchs contre l’Islande et le Liechtenstein.

Le dernier des deux matchs était précisément la rencontre au cours de laquelle Sali pulvérise le record de précocité, avec 16 ans et 9 mois, devenant le deuxième Européen du 21e siècle à faire ses débuts avec l’équipe senior de son pays, dépassé seulement par Martin Odegaard, qui l’a réalisé avec la Norvège en 2014 avec seulement 15 ans et 254 jours.