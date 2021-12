FC Barcelone | Le Barça n’a marqué qu’en première mi-temps lors d’un des 9 derniers matchs

12/05/2021 à 10:55 CET

Le Barça n’a inscrit aucun but au Camp Nou ce samedi lors de la défaite face au Betis (0-1) et a ainsi aggravé le manque de but qui le pénalise en début de saison, ce qui se traduit par le fait que l’équipe du Barça Il n’a marqué que dans la première mi-temps d’un des neuf derniers matchs entre la Ligue et la Ligue des champions.

Curieusement, la seule fois où l’équipe du Barça a battu le gardien rival en première mi-temps au cours des neuf derniers matchs, elle l’a fait à trois reprises. C’était le 6 novembre au stade Balaídos contre le Celta de Vigo, lorsque le Barça s’est arrêté avec un 0-3 grâce aux buts d’Ansu Fati, Sergio Busquets et Memphis Depay. Les locaux finiraient par égaliser le match.

Ce fut l’exception à une séquence surprenante dans une grande équipe comme le Barça. Ni contre le Betis, Villarreal, Benfica, Espanyol, Dinamo Kiev, Alavés, Rayo Vallecano et Real Madrid, l’équipe du Barça n’a marqué en première mi-temps.. Dans ces mêmes neuf matchs, en revanche, le Barça a marqué sept buts au total en seconde période, marquant dans cette partie du match dans cinq d’entre eux (trois buts contre Villarreal et un contre l’Espanyol, le Dinamo Kiev, Alavés et le Real Madrid ).

L’absence de but dans les premiers stades a été l’une des raisons pour lesquelles le bilan a été très mauvais, avec trois victoires, trois nuls et trois défaites entre la fin de l’étape de Ronald Koeman sur le banc, la période intérimaire de Sergi Barjuan et l’arrivée de Xavi Hernández. En tout cas, cette séquence négative n’a pas empêché le Barça d’avancer au tableau d’affichage lors de cinq de ces neuf matches (Villarreal, Espanyol, Celta, Dinamo Kiev et Alavés).

Si l’accent est étendu au global de la saison 2021-2022, les chiffres du Barça en première mi-temps s’améliorent sensiblement. Sur les 25 buts que l’équipe du Barça a marqués au total jusqu’à présent, 12 ont été marqués dans les 45 premières minutes.