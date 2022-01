FC Barcelone | Le Dembélé plus en forme

01/06/2022 à 19:14 CET

Ousmane Dembélé est venu au secours du Barça à Linares. Le Français est apparu en seconde période pour marquer le but égalisateur. Avec 7 tirs contre Linares (deux au but), le record d’un joueur du Barça en match cette saison toutes compétitions confondues et le record d’un remplaçant d’une équipe de Liga en match officiel cette saison.

Dembélé a été l’un des plus actifs de la reprise avec une tête qui est montée haut et une frappe qui a frôlé la base du poteau. La troisième fois c’était le charme et d’un tir lointain et placé, il a battu Razak. Le « moustique » a ignoré son départ plus que probable du club pour placer l’égalité sur le tableau de bord.

Au moment le plus critique des Français au Camp Nou où son renouvellement est débattu, Dembélé est venu à la rescousse de l’équipe. Xavi a secoué l’équipe à la mi-temps et les buts de Dembélé et Jutglà ont renversé le score pour obtenir un ticket flottant pour les huitièmes de finale de la compétition KO.

Dembélé apparaît une nouvelle fois comme le sauveur de la coupe, comme il l’a fait la saison dernière contre Cornellà. Curieusement, à cette occasion, il a également déclenché le match avec un tir lointain qui a donné la passe aux Catalans.

Le Français a marqué trois buts hors de la surface en Copa del Rey depuis la saison dernière -deux avec la droite et une avec la gauche-, plus que tout autre joueur de LaLiga

dans la compétition.