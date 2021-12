FC Barcelone | Les données qui placent Gavi comme le meilleur des grandes ligues

19/12/2021 à 18:09 CET

Avec le but contre Elche, Gavi est devenu le jPlus jeune joueur à marquer dans les cinq ligues majeures du football européen. Le milieu de terrain du Barça a inscrit le deuxième but des hommes de Xavi Hernández, avec seulement 17 ans et 135 jours. L’Andalou est en tête du classement particulier.

Gavi surpasse les Français Mohamed Ali Cho, joueur d’Angers, qui a réussi à marquer en Ligue 1 à 17 ans et 222 jours. Lesley Ugochukwu, le joueur français du Stade de Rennes est troisième sur la liste des jeunes buteurs. Il est le troisième joueur à avoir réussi à marquer à l’âge de 17 ans, mais dans ce cas 254 jours.

La star du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, est le plus jeune joueur de 18 ans à avoir marqué cette saison. Avec l’âge de la majorité qui vient d’atteindre 18 ans et 59 jours, l’anglais est quatrième du classement. Le Norvégien, Wahidullah Faghir, clôt le ‘Top 5’, avec 18 ans et 57 jours.

Gavi, Jutglà et Nico, trois espagnols depuis 2014

Outre Gavi, Ferran Jutglà et Nico ils ont été les auteurs de la clôture de la victoire du Barça contre Elche (3-2). Depuis mars 2014, lorsque le Barça a gagné contre Osasuna avec des buts de Pedro, Iniesta et Tello, l’équipe du Barça n’a pas eu trois buteurs nationaux dans le même match de championnat.

De plus, Gavi est devenu le quatrième joueur né en 2000 à voir la porte cette saison 2021/22 avec l’équipe première. Après Ansu Fati (3), Nico González (2) et Ez Abde (1), le joueur continue de se révéler comme l’un des plus grands talents de La Masia.