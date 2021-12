FC Barcelone | Les jeunes montrent la voie à Barcelone

12/12/2021 à 19:17 CET

joueurs du FC Barcelone, Nico González et Ez Abde, ont été les principaux protagonistes du match nul (2-2) lors de la visite à El Sadar qui laisse l’équipe particulièrement touchée en Liga. Dans le cadre de l’équipe la plus jeune du championnat, c’est la première fois que deux joueurs du Barça de moins de 20 ans voient la porte dans un même match au 21e siècle.

1 – C’est la première fois au 21e siècle que deux joueurs du @FCBarcelona_es de moins de 20 ans (Nico et Abde) marquent dans le même match de Liga. Génération. pic.twitter.com/6F5FvWNv4K – OptaJose (@OptaJose) 12 décembre 2021

Les deux Catalans, qui font partie des plans de Xavi Hernández et continuent de progresser à pas de géant match après match, ont permis à Barcelone d’ajouter un point totalement insuffisant : ils ajoutent un total de 24 en 16 jours et tombent à la huitième place après la victoire de Valence.

L’équipe catalane a un âge moyen de 25,8 ans, le plus bas avec Valence (25,8) et la Real Sociedad (26), et a des joueurs avec une grande projection tels que Eric Garcia (20 ans), Ronald Araujo (22 ans), Pedri (19 ans), Gavi (17 ans), Nico (19 ans), Ansu Fati (19 ans), Ez Abde (19 ans) ou Yusuf Demir (18 ans).

Barcelone continue à dériver

L’équipe désormais dirigée par Xavi Hernández continue sans carburation. Après avoir été éliminée en UEFA Champions League avec une nouvelle victoire éclatante contre le Bayern, l’équipe a de nouveau perdu des points en Liga contre un Osasuna combatif: Barcelone a ajouté un point sur les six derniers et reste hors des positions européennes.

Après le départ de Leo Messi et une crise sportive et économique sans précédent, Barcelone traverse une situation critique: ils marchent dans le no man’s land de la Liga et sont tombés en Ligue Europa depuis la Ligue des champions après être tombés aux mains du Bayern et du Benfica, qui seront en huitièmes de finale de l’édition 2021/22.