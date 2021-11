FC Barcelone | Memphis, vive la séquence de buts

28/11/2021 à 10:26 CET

L’attaquant du FC Barcelone, Memphis Depay, a été l’un des joueurs les plus décisifs de la victoire à l’extérieur contre Villarreal avec un but dans la dernière ligne droite. Après le match nul de Samu Chukwueze, l’attaquant a battu Rulli dans la dernière ligne droite du match et a rapproché l’équipe des trois points, la première fois à l’extérieur de la saison 2021/22..

4 – Le joueur du @FCBarcelona_es, Memphis Depay 🇳🇱, a marqué lors de ses quatre derniers matchs @LaLiga (quatre buts au total). Il s’agit de sa meilleure séquence de championnat depuis une série de six matches de Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais entre mars et avril 2018 (sept buts). Vital pic.twitter.com/KcuxTYeRkI – OptaJose (@OptaJose) 27 novembre 2021

Le Néerlandais, qui a surtout été critiqué pour sa version grise contre Benfica en Ligue des champions, Il est apparu au moment où l’équipe avait le plus besoin de lui et a signé son quatrième match consécutif en Liga.. L’attaquant a marqué quatre buts au cours des quatre dernières journées et est l’un des joueurs les plus en forme de Barcelone.

L’ancien joueur lyonnais est le meilleur buteur du FC Barcelone en Liga avec un total de sept buts en Liga avec sept buts (plus deux passes décisives). En réalité, l’attaquant est le troisième meilleur buteur du championnat derrière Karim Benzema (10) et Vinícius Júnior (8).

Trois points essentiels pour le projet

L’équipe de Xavi Hernández a battu Villarreal (1-3) à domicile et a obtenu trois points essentiels pour l’avenir à court terme en Liga. Les buts de Frenkie De Jong, Memphis Depay et Philippe Coutinho ont condamné une équipe compétitive d’Unai Emery, qui a forcé les Catalans à souffrir jusqu’au bout.

Les azulgranas, de cette façon, ajoutent leur deuxième victoire consécutive pour la première fois cette saison et la première victoire à l’extérieur. Les trois points lancent l’équipe, qui regarde déjà les positions européennes et presse la tête, où jouent le Real Madrid, la Real Sociedad, Séville et l’Atlético de Madrid dimanche..