FC Barcelone | Messi : « Je ne sais pas si on verra quelqu’un qui me dépasse »

29/11/2021 à 14h30 CET

.

Leo Messi, attaquant argentin du Paris Saint Germain et vainqueur pour la huitième fois du trophée « Pichichi » du meilleur buteur du championnat d’Espagne, s’est dit « fier d’avoir pu vaincre » une légende du football comme Telmo Zarra, qui en a remporté six en 1944 et 1953.

Messi a marqué 30 buts en 33 matchs la saison dernière avec le maillot de Barcelone pour remporter le trophée « Pichichi », décerné par le journal Marca. C’est ainsi la huitième fois qu’il le remporte, après les éditions 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20.

« C’est un grand honneur d’être dans l’histoire de la Ligue espagnole. Cela semblait fou récemment d’égaler Zarra mais j’ai pu le surmonter et je suis heureux et fier. Je ne sais pas si nous verrons quelqu’un qui me surpassera »Messi a déclaré dans une vidéo lors de la remise de son prix à Paris, ne pas avoir pu assister au gala organisé ce lundi à Madrid.