FC Barcelone | Pjanic conseille à De Ligt de ne pas aller au Barça

01/04/2022

Le à 20:22 CET

Miralem Pjanic a parlé à TuttoSport de l’arrivée possible de joueurs de la Juventus, De Ligt et Morata, à Barcelone.

ETLe Bosniaque a reconnu avec force que la centrale néerlandaise devrait être à Turin depuis longtemps. « De Ligt a pris une grande décision lorsqu’il a décidé de grandir avec Bonucci et Chiellini. Il est heureux à la Juve et quand vous êtes heureux, vous feriez mieux d’y rester. Si vous êtes motivé pour essayer quelque chose de nouveau, nous verrons », a-t-il déclaré.

Concernant Morata, Pjanic a déclaré que « Le seul conseil que je lui donnerais est de réfléchir à deux fois avant de quitter un endroit où il est heureux. Mais parfois, les joueurs ont besoin de motivation et de nouveaux défis. Morata saura très bien quoi faire. »

Le bosniaque, dont les problèmes avec Ronald Koeman sont bien connus, a assuré que l’arrivée de Xavi sur le banc du Camp Nou est très bonne pour le club. « C’est une personne qui connaît très bien la maison, il sera sûrement à nouveau génial. »