FC Barcelone, quatrième équipe avec le meilleur coefficient UEFA depuis la saison 2017/18

08/05/2021 à 17:00 CEST

Le FC Barcelone a le quatrième meilleur coefficient UEFA des quatre dernières saisons, depuis 2017/18, avec 99 000 pointss. Bien qu’il n’ait remporté aucun titre continental, le club azulgrana est en avance sur d’autres qui l’ont réalisé comme Chelsea, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid ou Séville. Le podium est terminé Bayern Munich (112 000), Manchester City (107 000) et Liverpool (101 000).

L’entité actuellement présidée par Joan Laporta est à l’écart des grands titres européens depuis qu’il a signé un triplé lors de la saison 2014/15, mais conserve un bon statut dans les coefficients UEFA : 99 000 points qui le placent devant Chelsea (98 000), actuel champion de la Ligue des champions ; Le Real Madrid (94 000), le PSG (93 000), la Juventus (87 000), l’Atlético de Madrid (86 000) et Manchester United (86 000), qui complètent les dix premières places.

Les Catalans ont une moyenne de 24 750 points par saison depuis 2017/18. L’an dernier, les hommes de Ronald Koeman ont réalisé leur pire coefficient des quatre dernières années avec 20 000 points, ce qui les sort du top 10 en 14e position, derrière même l’AS Roma, Arsenal, Villarreal ou Porto., entre autres. L’élimination précoce en Ligue des champions contre le PSG en huitièmes de finale a été un événement clé.

Six équipes de Premier League dans le top 13

La Premier League est l’une des compétitions les plus fortes du football européen. Six de leurs équipes occupent les 13 premières places du classement par coefficient de l’UEFA : Manchester City (2e), Liverpool (3e), Chelsea (5e), ​​Manchester United (10e), Arsenal (11e) et Tottenham (13e). Les Britanniques sont ceux qui comptent le plus de clubs dans le top 20 : LaLiga (4), Bundesliga (3), Serie A (3), Ligue 1 (1), Liga NOS (1), Eredivisie (1) et Premier League ukrainienne (1).

En ce qui concerne le football espagnol, Le FC Barcelone mène avec 99 000 points, suivi du Real Madrid (94 000), de l’Atlético de Madrid (86 000), de Séville (79 000), de Villarreal (53 000) et de Valence (40 000). LaLiga présente un total de six clubs dans le top 50 et un total de 11 parmi les 100 meilleurs, où s’ajoutent la Real Sociedad, Grenade, Getafe, le Real Betis et l’Athletic Club.