FC Barcelone : Que va-t-il arriver à Leo Messi ?

La star argentine, Leo Messi, ne continuera pas au FC Barcelone la saison prochaine. Après plus de 20 ans au club et une décennie et demie en équipe première, la fin de l’histoire est venue : 778 matchs officiels et 672 buts et une infinité de titres et d’images pour l’histoire de l’entité et du football mondial.

Le club et le joueur étaient parvenus à un accord (deux, plus précisément : un contrat de deux ans et un contrat de cinq ans), mais la limite de salaire et les règles strictes de la Liga ont rendu toute manœuvre impossible.. C’est ce qu’a annoncé la présidente du FC Barcelone, Joan Laporta, lors d’une conférence de presse : “Leo voulait rester. Sa volonté était la clé. Je suis convaincu que nous avons fait au mieux pour les intérêts du Barça”.

Avec le non-renouvellement du FC Barcelone, une période d’incertitude s’ouvre pour Leo Messi. Avec la possibilité de négocier et de signer avec n’importe quel club depuis le 1er janvier L’Argentin n’a pas entendu d’offres malgré le fait qu’il en ait eu et, après plusieurs semaines au cours desquelles tout semblait indiquer que la négociation allait aboutir, son avenir est devenu le grand point d’interrogation.

PSG, Manchester City ou MLS, les options les plus viables

A 34 ans, Leo Messi est joueur libre. Après être devenu le meilleur joueur du monde et avoir marqué l’histoire au FC Barcelone, l’Argentin et le club de sa vie se séparent. Avec la scène fermée, sa prochaine étape est inconnue. Leo Messi et Pep Guardiola se retrouveront-ils à Manchester après neuf ans ? Allez-vous mettre la cerise sur le gâteau au projet du PSG avec Neymar et Mbappé ? Va-t-il quitter l’Europe et aller en MLS ?

Les trois options sont, a priori, les quelques alternatives dont dispose l’attaquant, puisque son palmarès est élevé et que seuls les grands clubs du monde peuvent accéder à son incorporation. Le refus de la Liga d’accepter les conditions économiques du FC Barcelone a provoqué un séisme médiatique et le départ de Leo Messi est désormais une réalité.