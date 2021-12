FC Barcelone – Real Betis en Liga | Le résultat qui s’est le plus répété à Barcelone

12/02/2021

Agir à 10h11 CET

Le FC Barcelone et le Real Betis composent la 16e journée de Liga avec un duel de haut vol au Camp Nou. Ceux de Manuel Pellegrini arrivent dans un bon moment de forme et en cinquième classé et menacent le projet de Xavi Hernández, qui ne sait toujours pas ce que c’est que de perdre dans ses premiers pas devant les vestiaires.

Les Andalous, qui ont un billet pour le prochain tour de la Ligue Europa, sont une équipe avec laquelle Barcelone n’est pas particulièrement bonne : Ils n’ont remporté que 26 victoires dans toute leur histoire sur un total de 122 confrontations directes. Le reste se répartit en 74 victoires du Barça et 22 nuls avec 282 buts pour les Catalans et 134 pour les Sévillans.

Le résultat le plus répété, en revanche, est 1-1 : jusqu’à 11 fois, il s’est retrouvé avec un match nul sur l’électronique. Il est suivi de près par le 2-0 favorable à Barcelone, avec un total de 10 fois, même si, contrairement au 1-1, il comprend également des matches de Copa del Rey. Les deux autres les plus répétés sont 3-0 et 4-1, avec jusqu’à huit reprises.

Trois points clés

Le match contre le Real Betis est particulièrement clé pour l’avenir à court et moyen terme de la Liga. ETL’équipe de Xavi Hernández cherche les trois points qui lui permettront de continuer à se rapprocher du haut du classement : actuellement elle reste à la septième place avec 23 points sur 42 possibles.

Les Catalans ont cinq victoires consécutives contre le Real Betis en Liga : 2-3, 5-2, 2-3, 5-2 et 1-4 au cours des deux dernières saisons et demie. Barcelone n’a plus perdu depuis la saison 2018/19, avec Ernesto Valverde sur le banc, lorsqu’il l’a fait 3-4 au Camp Nou avec une superbe prestation footballistique.