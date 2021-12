FC Barcelone – Real Betis

12/02/2021

Le à 10:09 CET

L’entraîneur du Real Betis, Manuel Pellegrini, n’a pas un bon bilan en confrontations directes contre le FC Barcelone : En 28 matchs au total, il n’a remporté que quatre victoires et la dernière a eu lieu lors de la saison 2007/08, alors qu’il était sous le commandement de Villarreal..

Le Chilien, qui affronte sa deuxième saison avec l’équipe andalouse, est un entraîneur qui a subi dans sa chair l’autorité de Barcelone ces dernières années. Les statistiques sont évidentes : il n’a compté qu’un match nul et 15 défaites lors des 16 derniers matches officiels, que ce soit avec le Real Madrid, Malaga, Manchester City ou le Real Betis..

Depuis la saison 2004/05, l’entraîneur expérimenté a également un record de buts qui pourrait être amélioré : 33 buts pour et 64 contre. Sa plus grande victoire était à Villarreal : Ronaldinho (2), Iniesta et Gudjohnsen ont imposé leur loi pour certifier le 4-0 lors de la saison 2006/07.

Le Real Betis, en quête de victoire au Camp Nou

Le Betis visite le Camp Nou le lendemain avec l’intention d’atteindre les trois points et de se confirmer comme l’une des grandes équipes de la saison 2021/22. Il est actuellement cinquième avec 27 points, le meilleur bilan du club depuis la saison 2001/02, également avec 27 points..

Les Andalous sont la troisième équipe la plus marquante (25) et ils veulent répéter l’exploit de la saison 2018/19, lorsqu’ils ont gagné 3-4 au Camp Nou avec une performance totale de football de la main de Quique Setién. Depuis, ils ont signé cinq défaites lors des cinq derniers matchs en tête-à-tête..