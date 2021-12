FC Barcelone | Un attaquant pour l’histoire

16/12/2021 à 09:09 CET

L’avant du FC Barcelone, Sergio Agüero, a décidé de se retirer du football professionnel après la détection d’une arythmie cardiaque. Après avoir signé pour le marché du club du Barça l’été dernier, l’attaquant est devenu un buteur historique de sa carrière sportive..

184 – Sergio Agüero est le quatrième buteur de l’histoire de la Premier League avec 184 buts en 275 matchs, derrière Alan Shearer (260), Wayne Rooney (208) et Andrew Cole (187), faisant de lui le joueur étranger avec le plus de buts. Spectaculaire. pic.twitter.com/zOGladCHOz – OptaJose (@OptaJose) 15 décembre 2021

L’Argentin, qui Il n’a pu jouer que 166 minutes en tant que joueur de culé, est le quatrième meilleur buteur de toute l’histoire de la Premier League avec 184 buts en 275 matchs et c’est seulement derrière Alan Shearer (260), Wayne Rooney (208) et Andrew Cole (187).

L’ancien joueur de Manchester City a également laissé d’excellents records en Liga : avec l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone, il a participé à un total de 100 buts en 179 apparitions avec 75 buts et 25 passes décisives en deux étapes différentes.

Un attaquant vintage

Agüero restera dans l’histoire comme l’un des grands attaquants de l’Argentine, où il a marqué 41 points en 101 apparitions internationales. Dans ses quatre stades différents (Atlético Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City et FC Barcelone), l’attaquant a marqué 379 buts et 118 passes décisives en 663 matchs officiels.

A 33 ans et après une longue carrière dans le football professionnel, un problème de santé l’a contraint à abandonner prématurément son expérience au Camp Nou: il n’a pu jouer que 166 minutes réparties sur cinq matchs (quatre en Liga et un en Ligue des Champions) et Il n’a marqué qu’un seul but, à El Clásico contre le Real Madrid en octobre dernier.