FC Dallas contre Minnesota United

19/06/2021 à 02:30 CEST

le FC Dallas joue ce dimanche à 14h30 son onzième match de Major League Soccer contre le Minnesota United dans le Stade Toyota.

le FC Dallas cherche à améliorer son classement au championnat après avoir perdu son dernier match contre lui Rapides du Colorado par un score de 3-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté l’un des sept matchs disputés à ce jour, avec huit buts pour et 11 contre.

Du côté des visiteurs, le Minnesota United a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Véritable lac salé lors de son dernier match, il vient donc à la rencontre avec les prétentions de rester cette fois avec les trois points. Avant ce match, le Minnesota United il avait remporté deux des sept matchs disputés en Major League Soccer cette saison, avec une fiche de six buts pour et 11 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le FC Dallas ils ont gagné une fois et fait match nul trois fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils glissent des points dans leur fief, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en leur faveur. A la maison, le Minnesota United a un bilan de deux défaites et un match nul en trois matchs joués, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le FC Dallas Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade Toyota et le bilan est de quatre victoires en faveur de la FC Dallas. De même, les locaux sont ceux qui ont gagné le plus de fois dans leur stade contre les Minnesota UnitedEh bien, ils l’ont fait les quatre dernières occasions. Le dernier match auquel ils ont joué FC Dallas et le Minnesota United Cette compétition a eu lieu en mai 2021 et s’est terminée par un résultat 1-0 en faveur de la Minnesota United.

Concernant la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Minnesota United est en avance sur le FC Dallas avec une différence d’un point. le FC Dallas Il arrive à la rencontre avec six points à son casier et occupant la treizième place avant le match. En revanche, les visiteurs sont en douzième position avec sept points.