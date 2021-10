FC Dallas et Minnesota United font match nul sans but au Toyota Stadium (0-0)

10/03/2021 à 04:06 CEST

Le match joué ce dimanche dans le Stade Toyota et qui a affronté le FC Dallas et à Minnesota United s’est terminée par un nul sans but entre les deux prétendants. Les FC Dallas voulaient améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 1-3 lors du match précédent contre Sports de Kansas City et jusqu’à présent, il était sur une séquence de trois défaites consécutives. En ce qui concerne l’équipe du Minnesota, le Minnesota United perdu par un résultat de 3-1 lors du match précédent contre le DC United. Après le résultat obtenu, l’équipe de Frisco s’est classée en onzième position, tandis que le Minnesota United, quant à lui, est sixième à la fin du match.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat 0-0.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la FC Dallas a donné accès à Ricaurte, Schön et Eddie Munjoma pour Pomykal, Obrián et Servania, Pendant ce temps, il Minnesota United a donné accès à Adi et Niko Hansen pour Finlay et Fragapane.

Au cours des 90 minutes de la réunion, un total de trois cartes ont été vues. Par le FC Dallas l’arbitre sanctionné de jaune pour Servania, alors qu’il était dans l’équipe du Minnesota, il a réprimandé Alonso et avec du rouge à Reynoso.

Après avoir terminé le match avec cette égalité, le Minnesota United il s’est classé sixième au classement avec 38 points, plutôt que de se qualifier pour une place en séries éliminatoires. Pour sa part, FC Dallas Avec ce point atteint, il atteint la onzième place avec 28 points après le match.

Fiche techniqueFC Dallas :Phelipe, Martínez, Hedges, Hollingshead, Twumasi, Cerrillo, Servania (Eddie Munjoma, min.86), Jesús Ferreira, Pomykal (Ricaurte, min.68), Obrián (Schön, min.76) et PepiMinnesota United :Miller, Dibassy, ​​Boxall, Chase Gasper, Métanire, Alonso, Trapp, Reynoso, Fragapane (Niko Hansen, min.76), Finlay (Adi, min.72) et LodStade:Stade ToyotaButs:0-0