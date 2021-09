FC Dallas et San Jose Earthquakes se partagent les points et font match nul 1-1

09/12/2021 à 04h44 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade Toyota et qui a affronté le FC Dallas et à Tremblements de terre de San José il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. Les FC Dallas est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 3-2 lors du match précédent contre Véritable lac salé. En ce qui concerne l’équipe de San José, le Tremblements de terre de San José perdu par un résultat de 0-1 lors du duel précédent contre le Rapides du Colorado. Après le résultat obtenu, l’équipe de Frisco s’est placée en onzième position, tandis que la Tremblements de terre de San José, pour sa part, est dixième à la fin du match.

La première moitié de l’affrontement a commencé d’une excellente façon pour les Tremblements de terre de San José, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but à onze mètres de Alains à la minute 6. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

La seconde mi-temps a commencé de manière favorable pour l’équipe Frisco, qui a mis les tables avec un but de Pépi quelques instants après la reprise du duel, précisément à la 50e minute. Finalement, le match s’est terminé sur un 1-1 à la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la FC Dallas qui sont entrés dans le jeu étaient Schön, Ricaurte, Acosta et Bourgeois remplacement Obrián, Pomykal, Servania et Ché, tandis que les changements dans le Tremblements de terre de San José Ils étaient Cowell, Benjamin Kikanovic, rivières, Marie et Jack Skahan, qui est entré pour remplacer Espinoza, fer à repasser, Wondolowski, Abecasis et Judson.

L’arbitre a décidé d’avertir quatre joueurs. Du côté des joueurs de Frisco, le carton jaune est allé à Les haies et Servania et par le Tremblements de terre de San José admonesté Nathan Pélaé et Judson.

Après avoir terminé le match avec cette égalité, le Tremblements de terre de San José il s’est classé 10e au classement avec 27 points. Pour sa part, FC Dallas Avec ce point atteint, il atteint la onzième place avec 26 points après le match.

Fiche techniqueFC Dallas :Phelipe, Hedges, Martínez, Che (Burgess, min.83), Twumasi, Servania (Acosta, min.79), Quignon, Jesús Ferreira, Pomykal (Ricaurte, min.74), Obrián (Schön, min.66) et PepiTremblements de terre de San José :Jt Marcinkowski, Tanner Beason, Alanís, Nathan Pelae, Abecasis (Marie, min.74), Wondolowski (Rios, min.74), Judson (Jack Skahan, min.88), Yueill, Espinoza (Cowell, min.61), Fierro (Benjamin Kikanovic, min.62) et Chofis LopezStade:Stade ToyotaButs:Alanís (0-1, min. 6) et Pepi (1-1, min. 50)