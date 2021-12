FC Séville | Rakitic : « En Ligue des champions, les erreurs ne sont pas autorisées »

09/12/2021 à 18:34 CET

Mercredi dernier, le 8 décembre était un jour fatidique pour le football espagnol. Tellement de FC Barcelona Quoi Le FC Séville n’a pas pu gagner ses matches et se qualifier pour les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League. Dans le cas de la boîte Lopetegui, les Andalous n’ont pas réussi à battre Salzbourg (1-0) et ont été relégués à la troisième position d’un groupe, dans lequel a priori ils étaient favoris, ils devront donc se contenter de la Ligue Europa, leur compétition fétiche.

Après le match, les visages des habitants de Séville étaient tout un poème. Cependant, le capitaine Ivan Rakitic, était en charge de gérer la situation et est sorti pour parler après la déception: « Jusqu’à la minute 50, nous avons très bien fait les choses. Nous écrasions le rival et nous avons eu des chances, mais le but casse le rythme et l’expulsion n’aide pas. En phase de groupes, beaucoup de choses nous sont arrivées, chaque match était plus étrange que le précédent et qui ne peut pas être autorisé dans les Champions« , a affirmé après la rencontre.

De même, le capitaine de l’équipe andalouse a également souligné l’attitude de l’équipe : « L’équipe n’a pas baissé les bras, elle a essayé jusqu’au bout. Il méritait plus, mais dans le Les erreurs en Ligue des champions ne sont pas autorisées. Cela fait très mal parce que je pense que nous avions une équipe pour continuer à nous battre en Ligue des champions, mais nous devons nous lever car bientôt nous avons des matchs très difficiles », a-t-il ajouté.

Finalement, Rakitique Il a également souligné comme clé ce qui a été fait tout au long de la phase de groupes : « Nous avons fait beaucoup d’erreurs… des choses qui nous arrivent. Sur six matchs ça ne peut pas être que sur deux on restera avec un de moins, beaucoup de sanctions contre… qui ne peuvent pas être autorisées en Ligue des champions », a-t-il condamné.