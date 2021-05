FC Tokyo contre Sanfrecce Hiroshima

29/05/2021 à 07h00 CEST

le FC Tokyo reçoit ce dimanche à 7h00 la visite du Sanfrecce Hiroshima dans le Stade Ajinomoto lors de leur dix-septième match en J1 Japanese League.

le FC Tokyo Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au dix-septième jour après avoir perdu le dernier match contre Shimizu S-Pulse par un score de 3-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des 16 matches disputés à ce jour et ont encaissé 27 buts contre et marqué 22 en faveur.

Du côté des visiteurs, le Sanfrecce Hiroshima a réussi un match nul contre Rouges Urawa, ajoutant un point lors du dernier match disputé de la compétition, il arrive donc à la rencontre avec la prétention de conserver les trois points cette fois. Avant ce match, le Sanfrecce Hiroshima il avait remporté cinq des 16 matchs disputés en J1 Japanese League cette saison et a inscrit 18 buts contre 20 en faveur.

En référence aux résultats en tant que local, le FC Tokyo Il a gagné cinq fois et perdu quatre fois en neuf matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui. Sanfrecce Hiroshima, car ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se disputent dans le Stade Ajinomoto. Aux sorties, le Sanfrecce Hiroshima Il a un bilan de trois victoires, une défaite et quatre nuls en huit matchs joués, ce qui en fait un rival avec de bonnes performances en tant qu’outsider.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de FC TokyoEn fait, les chiffres montrent six défaites et deux nuls pour les hôtes. La dernière rencontre de cette compétition entre les deux équipes s’est jouée en décembre 2020 et s’est terminée sur un score de 1-0 pour les FC Tokyo.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate que le Sanfrecce Hiroshima ils sont en avance sur l’équipe locale d’un point. Les locaux arrivent à la rencontre en onzième position et avec 21 points au casier. Pour sa part, Sanfrecce Hiroshima il compte 22 points et occupe la dixième position du classement.