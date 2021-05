FC Toulouse 1-2 FC Nantes

27/05/2021 à 22:46 CEST

le FC Nantes battre 1-2 à FC Toulouse lors de leur match de finale de Ligue 1 qui s’est tenu ce jeudi au Stade de Toulouse.; L’équipe visiteuse, pour sa part, a réussi à arracher la place à la Montpellier.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui FC Nantes, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Ludovic blas à la 10e minute. Cependant, l’équipe locale a réussi l’égalisation grâce à un but de Deiver Machado à la minute 18. L’équipe nantaise a pris les devants grâce à un Randal Kolo Muani à la 22e minute, concluant la première période par un 1-2 sur la lumière.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 1-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du FC Toulouse a donné accès à Rhys healey, Branco Van den Boomen, Sam Sanna Oui Nathan N`Goumou Minpole pour Vakoun Issouf Bayo, Brecht Dejaegere, Steven Moreira Oui Spierings Stijn, Pendant ce temps, il Nantes a donné accès à Marcus Coco, Roli Pereira De Sa, Andrei Girotto, Renaud Emond Oui Sébastien Corchia pour Kalifa Coulibaly, Ludovic blas, Moïse Simon, Randal Kolo Muani et Imran Louza.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, dont deux au Toulouse (Kouadio Kone Oui Steven Moreira) et un à Nantes (Pedro Chirivella).

Fiche techniqueFC Toulouse:Maxime Dupe, Kelvin Amian, Sebastien Dewaest, Ruben Gabrielsen, Steven Moreira (Sam Sanna, min.72), Brecht Dejaegere (Branco Van den Boomen, min.62), Stijn Spierings (Nathan N`Goumou Minpole, min.79), Kouadio Kone, Deiver Machado, Vakoun Issouf Bayo (Rhys Healey, min 62) et Amine AdliFC Nantes:Alban Lafont, Dennis Appiah, Nicolas Pallois, Jean Charles Castelletto, Charles Traore, Ludovic Blas (Roli Pereira De Sa, min 79), Imran Louza (Sebastien Corchia, min 87), Pedro Chirivella, Moses Simon (Andrei Girotto, min 0,79), Kalifa Coulibaly (Marcus Coco, min 65) et Randal Kolo Muani (Renaud Emond, min 87)Stade:Stade de ToulouseButs:Ludovic Blas (0-1, min.10), Deiver Machado (1-1, min.18) et Randal Kolo Muani (1-2, min.22)