FCB Group India acquiert une participation dans l’agence de marketing numérique Kinnect

La créativité doit désormais être alimentée par la technologie et les données, a déclaré Rohit Ohri, président-directeur général de FCB Group India.

FCB Group India, qui fait partie d’Interpublic Group of Companies (IPG), a acquis une participation dans l’agence de marketing numérique Kinnect. Avec ce partenariat, le groupe FCB sera mieux placé pour apporter des solutions créatives numériques multidisciplinaires et intégrées à ses clients, a-t-il déclaré dans un communiqué. L’alliance de deux groupes d’agences aux vues similaires et culturellement congruentes élèvera les idées créatives à un nouveau niveau, ajoute le communiqué. Cependant, Kinnect continuera à fonctionner sous la direction de sa direction actuelle.

« Nous pensons qu’aujourd’hui, la créativité doit être alimentée par la technologie et les données. Nos idées doivent non seulement générer une plus grande valeur de marque à long terme, mais aussi activer les affaires à court terme. Ce nouveau partenariat entre le groupe FCB, l’agence de création la plus primée d’Inde, et Kinnect, la plus grande agence numérique indépendante d’Inde, concrétisera cette vision et cette mission pour tous nos clients », a déclaré Rohit Ohri, président-directeur général de FCB Group India.

Fondée par Rohan Mehta et Chandni Shah en 2011, Kinnect pense que la créativité et les médias doivent travailler ensemble dans le monde numérique. En plus de se concentrer sur la créativité, l’agence formule des idées fondées sur des données et adaptées aux plateformes du nouvel âge. Il a également développé des capacités internes pour la sensibilisation des influenceurs et des talents.

Selon Rohan Mehta, PDG de Kinnect, le partenariat offre une énorme opportunité d’apprendre des expériences mondiales du groupe FCB et de les appliquer dans un contexte indien. Kinnect continuera à développer de nouvelles capacités et à faire évoluer ses services en fonction des besoins du marché, a ajouté Mehta.

« En tirant parti de l’expertise du Groupe FCB dans la création de marques au fil des décennies, nous espérons obtenir un héritage similaire pour nos clients. Ensemble, nous sommes impatients de concevoir une expérience plus transformatrice et holistique pour les marques », a déclaré Chandni Shah, COO, Kinnect.

