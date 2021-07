FCB Group India annonce une restructuration organisationnelle

Il est impératif pour nous maintenant, plus que jamais, d’être en mesure de fournir à nos clients l’orientation stratégique et la créativité, a déclaré Rohit Ohri, PDG de FCB Group India, a déclaré

FCB Group India a annoncé mercredi la réorganisation de ses agences de création en Inde – FCB Ulka, FCB Interface et FCB India, ainsi que des élévations clés. Ces trois agences feront partie de FCB Group India.

« Il est impératif pour nous maintenant, plus que jamais, d’être en mesure de fournir à nos clients l’orientation stratégique et la créativité dont ils ont besoin pour naviguer dans le nouveau monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. Notre nouvelle structure permet à nos meilleurs employés de fournir un partenariat ciblé et dédié à nos clients ; apporter la créativité, l’agilité et la fluidité de rupture qui sont nécessaires aujourd’hui pour transformer les activités de nos clients et créer des marques incontournables », a déclaré Rohit Ohri, PDG de FCB Group India.

Avec la nouvelle structure de trois agences de création, Nitin Karkare, Swati Bhattacharya, Robby Mathew et Joe Thaliath assumeront des rôles plus importants.

Karkare assumera le rôle de vice-président du FCB Ulka. Pendant ce temps, Bhattacharya a été nommé président créatif de FCB India. Mathew, dans son nouveau rôle, devient vice-président et CCO, FCB Interface. Thaliath a été nommé vice-président et directeur général de FCB Interface.

« Nitin, Swati, Robby et Joe ont été les piliers du Groupe. Le travail créatif de Swati et Robby au cours des quatre dernières années a fait briller FCB Group India au firmament mondial de la créativité. Nitin et Joe ont veillé à ce que notre créativité soit un puissant multiplicateur économique pour nos clients. Ensemble, ils ont scénarisé notre histoire de transformation créative », a déclaré Ohri.

Il a en outre ajouté que cette nouvelle structure de trois agences créatives met parfaitement en place le Groupe pour mieux servir ses clients, en se concentrant davantage sur leur activité. “Cela signale l’autonomisation de nos leaders créatifs et la construction de la durabilité dans notre parcours de transformation créative.”

