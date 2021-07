FCB India nomme Debarpita Banerjee au poste de PDG

Dans leurs rôles précédents, Banerjee, Dutt et Thangaraj étaient respectivement président – Nord et Est, directeur national de la création et directeur national de la planification.

FCB India a annoncé sa nouvelle équipe de direction C-Suite. L’agence sera dirigée par Debarpita Banerjee en tant que PDG, Surjo Dutt en tant que directeur de la création et John Thangaraj en tant que directeur de la stratégie. Dans leurs rôles précédents, Banerjee, Dutt et Thangaraj étaient respectivement président – ​​Nord et Est, directeur national de la création et directeur national de la planification. FCB Group India a récemment annoncé la restructuration de ses agences de création et une nouvelle structure de trois agences – FCB Ulka, FCB Interface et FCB India.

Pour Rohit Ohri, président-directeur général de FCB Group India, la pensée hybride commence vraiment par le talent hybride. « L’expérience diversifiée de Debbie, Surjo et John dans le marketing de contenu, la stratégie médiatique et la narration numérique, respectivement, les positionne de manière unique pour relever les défis de la création et de la croissance de marques sur le marché complexe et en constante évolution d’aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Banerjee a rejoint FCB en 2016. Chef d’entreprise chevronné avec une expérience antérieure dans le marketing et la publicité, elle a dirigé le marketing pour National Geographic India dans son rôle précédent. Elle dirige également Fuel, la branche de production et de contenu de marque de l’agence. Dutt, quant à lui, dirigeait la création pour l’agence numérique spécialisée Sapient Nitro. Il combine plus de deux décennies d’expérience dans la publicité à la fois sur le grand public et le numérique avec un fort accent sur la réalisation de films et la rupture créative.

Thangaraj, dans son rôle précédent, était responsable de la stratégie Nord pour Mindshare. Il apporte près de vingt ans d’expertise en communication marketing, ayant travaillé dans l’ensemble de l’écosystème, de la recherche qualitative et du marketing de marque à la planification des comptes, la stratégie média et la publicité.

Pendant ce temps, Ohri a également souligné que les trois personnes ont joué un rôle déterminant dans la croissance de la marque FCB auprès de nouveaux clients, catégories et marchés. « Après avoir passé une demi-décennie à travailler les uns avec les autres, ils mettent en valeur leurs forces mutuelles, apportent de multiples perspectives et forment une base formidable à partir de laquelle consolider davantage l’énorme équité qu’ils ont déjà construite. Je leur souhaite le meilleur dans leurs nouvelles fonctions et je ne doute pas qu’ils mèneront FCB India vers une nouvelle ère de succès », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn et Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.