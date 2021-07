FCB Ulka annonce de nouveaux postes de direction

Kulvinder Ahluwalia, Saad Khan, Keigan Pinto ont reçu de nouveaux rôles

FCB Group India a récemment annoncé la restructuration de ses agences de création et une nouvelle structure de trois agences – FCB Ulka, FCB Interface et FCB India. FCB Ulka, l’agence phare du groupe, dirigée par Nitin Karkare en tant que vice-président, a maintenant annoncé sa nouvelle équipe de direction C-Suite.

Pour diriger la prochaine phase de croissance de l’agence en Inde, Kulvinder Ahluwalia sera désormais directeur général, Saad Khan sera directeur de la stratégie et Keigan Pinto sera directeur de la création. Dans leurs rôles précédents, Ahluwalia, Khan et Pinto étaient le trio à la tête de la gestion des comptes, de la planification stratégique et de la création au bureau de FCB Ulka à Mumbai.

« Ulka célèbre son 60e anniversaire en 2021. Il est tout à fait approprié qu’à cette occasion capitale, nous commencions à préparer l’agence pour les 60 prochaines années. Et quelle meilleure façon de le faire que de reconnaître le talent de l’intérieur. Kulvinder, Saad et Keigan ont joué un rôle clé dans la construction du bureau de Mumbai de FCB Ulka. Et je suis ravi qu’ils dirigent désormais l’agence dans le futur », a déclaré Karkare à propos des nouveaux rôles.

« Je crois que la préparation pour l’avenir commence par le talent. Autonomiser et permettre à nos meilleurs talents de donner le meilleur d’eux-mêmes a toujours été au cœur de ma philosophie organisationnelle. Cette élévation de nos étoiles brillantes me rend vraiment fier car elle incarne l’esprit de #talentaboveallelse et est une démonstration de notre conviction de faire grandir nos futurs dirigeants de l’intérieur. Cette nouvelle structure de partenariat de leadership est ce qui nous préparera pour l’avenir et alimentera notre parcours de transformation créative pour la prochaine décennie et au-delà », a déclaré Rohit Ohri, président-directeur général de FCB Group India.

