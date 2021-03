FCB Ulka Group lance un nouveau logo pour célébrer ses 60 ans en Inde

FCB Ulka Group est une société de communication marketing entièrement intégrée en Inde

Mardi, le groupe FCB Ulka a célébré son 60e anniversaire en Inde. Ulka Advertising a été fondée en 1961 par Bal Mundkur avec la vision de créer une agence qui place la créativité au centre de tout ce qu’elle entreprend. L’agence affirme qu’aujourd’hui elle compte plus de 750 employés, répartis dans six bureaux, en partenariat avec plus de 120 clients.

Le Groupe a marqué le jalon des 60 ans avec le lancement d’un logo spécial, qui est un hommage à la philosophie «Never Finished» de FCB. «Chez FCB, nous pensons que l’histoire d’une marque n’est jamais terminée. L’idée de Never Finished implique une capacité innée à changer, évoluer et grandir avec le temps. Cela représente quelque chose d’intemporel. Nous croyons qu’un arbre aux racines profondes peut résister à n’importe quelle tempête. Et la racine la plus profonde de notre arbre est notre conviction d’être «jamais fini». Toujours aller de l’avant. Toujours entrain d’apprendre. Et toujours demander «quelle est la prochaine étape? et c’est ce que signifie le symbole de l’infini avec 60 dans le nouveau logo », a déclaré l’agence dans un communiqué.

«La culture organisationnelle qui s’est bâtie au fil des ans a résisté à l’épreuve du temps et nous a amenés à notre 60e anniversaire. Je suis vraiment fier de notre parcours et enthousiasmé par les possibilités des 60 prochaines années », a déclaré Rohit Ohri, président du groupe et PDG de FCB Inde, ajoutant que bien qu’il s’agisse d’une étape importante, la société la considère comme un nouveau départ – «Un moment pour renouveler notre engagement envers la créativité, et un rappel à nous-mêmes de toujours être« Jamais fini »…»

FCB Ulka Group est une société de communication marketing entièrement intégrée en Inde. Outre trois grandes agences de création – FCB Ulka, FCB Interface et FCB India, le réseau FCB en Inde comprend un éventail de divisions spécialisées telles que Lodestar UM (Media Planning and Buying), FCB Healthcare, FCB Cogito (Brand consulting) et FCB FuelContent ( Solutions de création de contenu et production). Le réseau fait partie de FCB Worldwide, un réseau d’agences présent dans 80 pays, plus de 1000 marques et plus de 8000 personnes, appartenant au groupe d’entreprises Interpublic (IPG).

