FCC approuve l’acquisition par GMEI de jusqu’à 14,99 % du capital d’iHeartMedia

En mars, il est apparu que Global Media & Entertainment Investments (GMEI) prévoyait d’augmenter sa participation dans iHeartMedia (NASDAQ : IHRT) à un maximum de 49,99 % – une intention qui a suscité un recul. Aujourd’hui, Global a officiellement reçu l’approbation de la FCC pour acheter jusqu’à 14,99 % des capitaux propres du propriétaire d’iHeartRadio.

La Federal Communications Commission (FCC) a récemment donné son feu vert au projet de GMEI d’acheter jusqu’à 14,99 % d’iHeartMedia, dans une décision du Bureau des médias sur une pétition qu’iHeartMedia a déposée peu de temps après la tentative susmentionnée d’acheter 49,99 % des actions d’IHRT.

En bref, l’épisode à multiples facettes a débuté en novembre 2020, selon les documents de la FCC, lorsque le bureau des médias de l’agence gouvernementale a « spécifiquement approuvé » les demandes de deux entités étrangères, le groupe PIMCO et le groupe Invesco, pour obtenir des capitaux propres iHeart à deux chiffres et enjeux de vote.

Néanmoins, iHeartMedia doit « obtenir l’approbation de la Commission pour tout investissement étranger nouveau ou supplémentaire » supérieur à cinq pour cent des actions ou des droits de vote, ont déclaré des responsables.

Gardant à l’esprit cette stipulation, GMEI (anciennement Honeycomb Investments Limited), organisé aux Bahamas, a soumis en février à la SEC une annexe 13D « pour déclarer son acquisition de 9 631 329 actions », ce qui représentait 6,6 % des capitaux propres d’iHeartMedia et 8,7 % des droits de vote au temps. L’acheteur potentiel a également doublé les plans précédemment mis en évidence pour récupérer jusqu’à 49,99% de la société, et l’achat d’actions déjà exécuté « n’était pas connu d’iHeart avant ou au moment où il s’est produit », ont déclaré des supérieurs.

Malgré certaines prétendues conversations en coulisses entre iHeartMedia et Global, la première entité a demandé à la FCC d’approuver un achat d’actions pouvant aller jusqu’à 9,99 % (loin des 49,99 % demandés, bien sûr) du côté de cette dernière entreprise – un « unilatéral » décision qui a « frustré » Global.

Soit dit en passant, « l’unique actionnaire de GMEI est le Global Media & Entertainment Investments Trust », dont le seul bénéficiaire est l’homme d’affaires Michael Tabor, selon la décision de la FCC. Le fils de Michael, Ashley Tabor-King, est le fondateur et président de Global Media & Entertainment, qui possède un certain nombre de stations de radio européennes.

De retour à la décision de la FCC, cependant, novembre a ensuite vu la GMEI retirer sa demande d’achat de 49,99% d’iHeartMedia, exprimant à la place son soutien au plafond de 14,99%, que l’agence gouvernementale a maintenant approuvé.

La signature de la pétition correspondante « est dans l’intérêt public », indique le document d’approbation, notamment parce qu’elle « permettra à iHeart d’accéder plus facilement aux capitaux d’investissement étrangers » et « encouragera potentiellement les opportunités d’investissement réciproques pour les entreprises américaines sur les marchés étrangers ».

L’acheteur peut désormais obtenir « jusqu’à un montant ne donnant pas le contrôle ne dépassant pas 14,99% », précise également le texte, bien qu’il impose l’exigence d’approbation lorsque d’autres investisseurs étrangers ont l’intention d’acheter des participations iHeartMedia à l’avenir.

« Nous soulignons qu’iHeart doit obtenir l’approbation de la Commission pour que tout individu, entité ou groupe étranger nouveau ou supplémentaire de ces individus ou entités détienne, directement et/ou indirectement, plus de 5% (ou plus de 10% pour certains investisseurs institutionnels) du capital et/ou des droits de vote, ou d’une participation majoritaire, dans la société », lit-on dans la section pertinente de la décision déclaratoire.

À la fermeture du marché aujourd’hui, l’action iHeartMedia (NASDAQ : IHRT, encore une fois) valait 21,18 $ par action – un petit gain par rapport à vendredi et une augmentation de près de 10 % au cours des cinq derniers jours de bourse. Malgré le déclin de longue date du nombre de téléspectateurs des émissions de récompenses, iHeartMedia a annoncé plus tôt ce mois-ci un « accord de diffusion et de streaming exclusif pluriannuel » avec The CW, qui continuera à diffuser le iHeartRadio Music Festival ainsi que le iHeartRadio Jingle Ball.