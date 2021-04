FCC reçoit 1000 plaintes concernant le “ WAP ” de Cardi B aux Grammys

La FCC a reçu plus de 1 000 plaintes concernant la performance «WAP» de Cardi B et Megan Thee Stallion aux Grammy Awards.

Le hit numéro un a été joué en direct pendant les Grammys le mois dernier, avec la plupart des malédictions retentissantes. Mais malgré l’émission censurée, la FCC a encore reçu des milliers de plaintes. Le duo a chanté «Body», «Savage», «Up» et «WAP». Pour la chanson finale, Cardi B et Megan Thee Stallion ont joué depuis un lit gigantesque. De nombreuses plaintes de la FCC ont déclaré que l’émission n’était pas appropriée pour les enfants.

«Je me suis senti violé avec la performance de Megan Stallion & Cardi B», commence l’une des plaintes de la FCC. «Je suis pro-sex-positivité et positivité corporelle, mais cette performance a franchi la limite de la pornographie.»

«De nombreux enfants encore éveillés à l’époque, et même des adultes non consentants regardaient de manière inattendue la pure objectivation des femmes à son meilleur. L’objectivation perpétue la violence à l’égard des femmes, en maintenant l’effet d’entraînement qui provoque la violence domestique, la traite des êtres humains et en encourageant la consommation des femmes puis leur élimination.

Un autre e-mail d’un résident de Virginie a déclaré que le spectacle était “dégoûtant et que l’idée que de jeunes enfants le regardent peut-être me fait horreur.” D’autres téléspectateurs ont demandé pourquoi CBS autoriserait la diffusion de la performance en premier lieu.

«J’espère que vous essaierez d’une manière ou d’une autre de mettre fin à la poubelle vulgaire et déplorable qui a été présentée à la télévision nationale appelée les Grammys», a écrit quelqu’un du Michigan à la FCC. “Si vous ne le pouvez pas, renommez-le simplement en quelque chose de plus en ligne et approprié à ce qu’il était réellement … LivePorn.” Un autre résident de Californie a menacé d’intenter une action en justice si CBS n’arrêtait pas de présenter la «pornographie».

Alors que la réaction de la FCC au «WAP» était énorme, elle est toujours éclipsée par le «dysfonctionnement de la garde-robe» de Janet Jackson. Lorsque cela s’est produit, la FCC a reçu un énorme 54 000 plaintes qui étaient justifiées – la nudité réelle avait été diffusée à la télévision en direct.

La performance de Cardi B et Megan Thee Stallion a été un paratonnerre pour la controverse après sa diffusion. Après que le clip de la chanson a fait ses débuts, il a attiré les critiques nationales des espaces conservateurs. L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a qualifié la chanson de «poubelle» et a déclaré que les deux femmes «devraient avoir honte d’elles-mêmes».

L’artiste CeeLo Green s’est déclaré d’accord, affirmant qu’il y avait un temps et un lieu pour le contenu pour adultes. Green a qualifié la musique moderne de «personnellement et moralement décevante». La chanson est torride, mais la version stérilisée qui a été diffusée pendant les Grammys était tout sauf. En fait, comparé à la gaffe de Janet Jackson – la performance «WAP» de Cardi B aurait tout aussi bien pu passer sous le radar.