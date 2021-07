FCP Social Mega Pack pour Final Cut Pro [Video]- .

Si vous cherchez à renforcer votre présence sur les réseaux sociaux dans vos vidéos, ne cherchez pas plus loin que le FCP Social Mega Pack de Pixel Film Studios. Cet ensemble comprend plus de 600 outils de médias sociaux couvrant 18 catégories différentes parmi les titres, les générateurs et les transitions Final Cut Pro.

Le Social Mega Pack contient une multitude d’outils pour les utilisateurs de Final Cut Pro, tels que la possibilité de simuler une conversation iMessage personnalisée. Regardez notre vidéo pratique pour découvrir quelques-unes des icônes animées, des emojis, des écrans de suivi, des écrans de fin et plus encore du Mega Pack.

Dans notre didacticiel vidéo pratique, nous expliquons comment ajouter rapidement un bouton d’abonnement et de suivi aux vidéos à l’aide de la bibliothèque de titres personnalisée dans Final Cut Pro. Comme vous pouvez vous y attendre, presque tous les actifs sont entièrement personnalisables à partir de l’échelle, de la rotation, de la position, de la couleur, etc., via l’inspecteur. Et, bien sûr, vous pouvez facilement créer des images clés pour tous les paramètres inclus pour donner vie à votre présence sur les réseaux sociaux dans vos vidéos.

Vidéo : Pixel Film Studios FCP Social Mega Pack

Pour une durée limitée, les lecteurs de 9to5mac bénéficient de 30% de réduction sur le FCP Social Mega Pack en utilisant le code 9à5pixels.

L’un de nos outils préférés est l’outil de messages susmentionné. Avec lui, vous pouvez créer des conversations iMessage ou SMS authentiques, avec suivi, si vous le souhaitez. Vous pouvez modifier la taille, la position et la couleur des bulles de texte. Vous pouvez même modifier la longueur et la hauteur des bulles pour s’adapter à plus de texte pour une expérience de messagerie entièrement personnalisable. Assurez-vous de regarder la vidéo intégrée ci-dessus car nous vous montrons à quel point il est facile de créer une conversation personnalisée.

Et ce n’est que le début en ce qui concerne les outils sociaux. Voici un aperçu complet de ce qui est offert via le FCP Social Mega Pack :

Plus de 600 outils de médias sociaux de 18 catégories situés dans la bibliothèque de titres, de générateurs et de transitions. Des outils incroyables pour tous les créateurs de contenu pour rendre les pages de réseaux sociaux ou les vidéos plus professionnelles avec une multitude d’outils conçus pour améliorer votre contenu. Comprend des icônes animées, des emojis, des écrans de suivi, des tiers inférieurs, des messages (certains sont traçables), des graphiques de médias sociaux (certains sont traçables), des balises, des outils de chaîne vidéo, des outils de création vidéo (y compris des boutons, des curseurs, des graphiques et des mains), une vidéo écrans de fin, icônes 3D et téléphones 3D. Associez facilement les couleurs à votre marque en ajustant les couleurs de votre scène pour la styliser à votre guise.

Avec le Social Mega Pack, les utilisateurs peuvent ajouter un iPhone 3D personnalisé à leurs vidéos. Via l’inspecteur, on peut modifier le style du téléphone, les couleurs et même personnaliser les icônes de la barre d’état pour afficher certains pourcentages de batterie et signaux Wi-Fi. Bien sûr, vous pouvez également ajouter votre propre contenu personnalisé à l’écran et utiliser des images clés pour manipuler l’échelle, la position, la rotation et plus encore de l’iPhone.

Les boutons S’abonner et J’aime, les emojis et les écrans de fin sont également des fonctionnalités importantes du Social Mega Pack, et tous peuvent être fortement personnalisés pour correspondre à votre contenu.

En termes simples, si vous cherchez un moyen d’augmenter votre présence sur les réseaux sociaux dans vos vidéos, vous auriez du mal à trouver une option plus profonde et plus personnalisable. Pour une durée limitée, les lecteurs de 9to5mac bénéficient de 30% de réduction sur le FCP Social Mega Pack en utilisant le code 9à5pixels.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

