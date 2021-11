FD à économie d’impôt pour les personnes âgées : vérifiez quelles banques offrent des taux d’intérêt allant jusqu’à 7 %

Les FD à économie d’impôt sont assortis d’une période de blocage de cinq ans. Vous pouvez bénéficier de la déduction fiscale pour un montant allant jusqu’à Rs 1,5 lakh au cours d’un exercice en vertu de l’article 80C de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu.

Lorsqu’il s’agit d’options de placement sûres, les dépôts à terme restent un choix populaire pour de nombreux investisseurs, en particulier pour les personnes âgées qui préfèrent la sécurité du capital à l’appréciation du capital. Pour les seniors, les FD sont également un premier choix d’investissement car ils constituent une source de revenu régulier pour eux.

Cependant, le faible taux de retour a été une source de préoccupation pour les investisseurs FD. Les taux d’intérêt des dépôts fixes baissent depuis plus d’un an maintenant, de nombreuses banques ayant réduit les taux après la décision de la Reserve Bank of India de maintenir le taux des prises en pension inchangé à un minimum de 4 %.

De plus, les rendements des FD sont entièrement imposables selon le taux de l’impôt sur le revenu de l’investisseur, ce qui réduit encore le taux de rendement réel. Dans une telle situation, les investisseurs, en particulier les personnes âgées, peuvent opter pour des dépôts fixes économiseur d’impôt qui offrent non seulement la commodité des dépôts fixes mais également des avantages fiscaux.

Les FD à économie d’impôt sont assortis d’une période de blocage de cinq ans. Vous pouvez bénéficier de la déduction fiscale pour un montant allant jusqu’à Rs 1,5 lakh au cours d’un exercice financier en vertu de l’article 80C de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu. Les personnes âgées se voient généralement offrir 0,5% par an de plus que les taux d’intérêt habituels des économies d’impôt FD. Cependant, il est important de noter que les retraits prématurés ne sont pas autorisés en raison de la période de blocage de cinq ans, selon BankBazaar.

Les comptes de dépôt à terme peuvent être ouverts par des particuliers et des familles indivises hindoues (HUF) selon le mode de détention « unique » ou « conjoint ». Cependant, dans le cas d’un mode de détention « conjoint », seul le titulaire principal peut prétendre aux avantages de la déduction fiscale.

De plus, vous devez savoir que TDS est applicable sur les rendements FD en fonction du taux de dalle de l’investisseur. Cependant, les seniors peuvent éviter cela en soumettant le formulaire 15H (formulaire 15G pour les déposants non seniors) à la banque. Les personnes âgées peuvent également bénéficier d’une déduction fiscale supplémentaire de 50 000 Rs sur les revenus d’intérêts des dépôts en vertu de l’article 80TTB de la loi sur les technologies de l’information, sous réserve des conditions générales.

Par conséquent, si vous êtes une personne âgée et que vous souhaitez investir dans un FD fiscalement avantageux, le tableau ci-dessous indique les taux d’intérêt actuels proposés par certaines des principales banques de financement publiques, privées et petites, notamment SBI, HDFC Bank, ICICI. Bank, PNB et Axis Bank – dans le pays.

Le tableau donne également le montant indicatif de chacune des offres bancaires sur un investissement de Rs 1,5 lakh pendant cinq ans en supposant une composition trimestrielle des intérêts. Vous devriez être bien avisé d’obtenir une clarté complète sur tous les termes et conditions associés avant de finaliser toute décision d’investissement.

Taux d’intérêt sur les FD à économie d’impôt pour personnes âgées actuellement proposés par les principales banques

Avis de non-responsabilité : données telles que sur les sites Web des banques respectives le 9 novembre 2021. Les taux d’intérêt de toutes les banques indiennes cotées (ESB) publiques, privées et de petite finance ont été pris en compte pour la compilation des données. Les banques pour lesquelles les données ne sont pas facilement disponibles sur leurs sites Web n’ont pas été prises en compte. Le tableau ne comprend que les FD à économie d’impôt pour les seniors (à l’exclusion des super seniors) pour des mandats de 5 ans, et les banques ont été classées par ordre décroissant selon le taux d’intérêt au sein de leur catégorie. *En supposant une composition trimestrielle des intérêts pour toutes les banques.

Données compilées par BankBazaar.com, une place de marché en ligne pour les prêts, les cartes de crédit et plus encore.

