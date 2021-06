FD, fonds communs de placement, actions ou quoi? Le dilemme d’un investisseur

C’est un fait bien établi que l’investissement et le trading sont deux processus différents et pour l’investisseur amateur, l’investissement à long terme rapporte plus d’argent que le trading à court terme.

Par Anupama Bhargava,

“Je cherche une mariée qui est juste, mince et belle. Elle devrait être traditionnelle mais moderne. Elle devrait travailler mais devrait aussi s’occuper de la famille.

Une publicité matrimoniale typique dans un journal ressemblerait à ceci. Dans un pays où les gens s’attendent à ce que leurs conjoints aient les qualités ultimes, il n’est pas surprenant de les voir attendre la même chose de leurs investissements. Ils veulent qu’il soit sûr, qu’il donne de bons rendements dans tous les cycles du marché, qu’il combatte l’inflation, qu’il économise des impôts et bien plus encore s’il doit être considéré comme un bon investissement. Choisir un bon investissement, c’est comme choisir un partenaire de vie ; on veut tout dans un seul paquet !

Compte tenu de la variété des options d’investissement disponibles, la tâche d’un investisseur devient encore plus difficile de choisir la plus appropriée. Ajoutez à cela le « tadka » de l’ignorance, la mentalité de troupeau (choisir ce que votre ami a choisi) ou la recherche de moyens rapides pour devenir riche ; et on a la recette parfaite pour un investissement désastreux.

Nous avons le glamour d’investir dans le marché des actions d’une part et les dépôts fixes ennuyeux de l’autre. Faut-il se lancer dans la course excitante mais dangereuse que promet la crypto-monnaie ou plutôt s’en tenir à des refuges plus sûrs qu’un investissement dans l’or promet. Les fonds communs de placement sont-ils les « sahi » ou les régimes d’assurance les plus sobres qui aideraient à atteindre leurs objectifs financiers. La tâche d’un investisseur est pleine d’incertitudes et certainement pas facile.

Dans le monde numérique, investir est facile. On peut ouvrir des comptes Demat sans frais qui ouvrent d’immenses possibilités pour un investisseur en appuyant sur un bouton, pratiquement sans frais. Il suffit d’ouvrir un compte, de choisir un instrument et de cliquer ; et voila ! L’investissement est fait. Aussi facile qu’il soit «d’investir» votre argent, il est plus facile de le perdre sur des choix mal informés que les gens sont obligés de faire pour gagner de l’argent rapidement. S’il était facile de gagner de l’argent en bourse, tout le monde serait riche.

Il n’est pas rare d’entendre que des gens perdent leurs économies durement gagnées sur des investissements qui ne leur conviennent ni ne sont compris par eux. Récemment, lorsque la fièvre du «dogecoin» était élevée, les investisseurs, en particulier les milléniaux, voulaient une part de l’action offerte par la crypto-monnaie malgré le risque immense que cet investissement présentait. On pourrait trouver des influenceurs Instagram faisant la promotion de ces programmes d’enrichissement rapide et des investisseurs non informés suivant ces « modèles de rôle ». Par conséquent, le dogecoin a perdu 75% de sa valeur en un mois.

On se demande si l’investissement consiste vraiment à faire fructifier vos économies grâce à des astuces ou à suivre des tendances ou s’agit-il davantage de comprendre votre quotient de risque, vos objectifs financiers personnels et d’autres facteurs qui ne peuvent être évalués que par une approche plus humaine. Est-ce la commodité, le coût ou le rendement qui devraient être les critères de choix d’un investissement ou devrait-il être le confort et l’adéquation à ses besoins uniques ?

Nous nous tournons vers un architecte pour concevoir notre maison, nous avons besoin de conseils juridiques pour régler nos différends ; il est donc surprenant qu’en matière d’investissement, nous n’hésitons pas à investir sur du ouï-dire ou des options généralisées. Un investisseur ne devrait-il pas plutôt rechercher des conseils personnalisés de qualité lorsqu’il envisage la croissance de son épargne plutôt que de se fier à des informations incomplètes recueillies lors d’une conversation dans un café ou d’une bobine Instagram ? Google aurait également pu répondre à vos questions architecturales, mais vous avez besoin d’un architecte pour le faire correctement ! Un bon conseil a un coût et un investisseur doit être prêt à débourser le même montant.

Les fonds communs de placement offrent à un investisseur la commodité d’investir en ligne, l’accessibilité à une gestion professionnelle à faible coût, la flexibilité des modes d’investissement par gorgée ou forfaitaire, la liquidité à la sortie, le choix selon les besoins et le profil de risque. Chaque investisseur en fonds communs de placement a accès à ces avantages, quelle que soit la taille du billet. La réglementation stricte de SEBI qui régit les fonds communs de placement les rend très transparents. Chaque document de fonds commun de placement est même accompagné de l’avertissement obligatoire « les investissements dans les fonds communs de placement sont soumis au risque de marché. Veuillez lire attentivement le document d’offre avant d’investir »

On se demande pourquoi investir dans des actions directes (actions), des contrats à terme et des options ou une crypto-monnaie ne comporte pas un tel conseil ! Pour les non-initiés mais aussi pour les plus aguerris, ces investissements ne devraient-ils pas s’accompagner d’un avertissement, compte tenu de leur nature très volatile ? Ces investissements ne sont-ils pas « soumis au risque de marché » ?

C’est un fait bien établi que l’investissement et le trading sont deux processus différents et pour l’investisseur amateur, l’investissement à long terme rapporte plus d’argent que le trading à court terme. Pourtant, lorsque les marchés sont à la hausse comme ils le sont actuellement, il n’est pas rare que même les débutants sautent sur les options les plus risquées, en accordant peu d’attention à leur appétit pour le risque ou à leurs objectifs financiers. La volatilité est fonction du marché et ce qui monte redescendra sûrement un jour et quand cela arrivera, il est important d’être prêt avec les soupapes de sécurité en place.

Pour un environnement d’investissement plus mature, transparent et permettant à un investisseur de faire un choix éclairé, des changements sont nécessaires. En tant qu’investisseur, il convient de choisir soigneusement ses options d’investissement en fonction des besoins, du profil de risque et des objectifs financiers. Ce n’est pas une bonne idée de courir après les rendements sans prendre le risque en considération. Le régulateur doit également intensifier et éduquer les investisseurs sur les différentes options d’investissement, leurs risques inhérents et leur comportement. Ce n’est qu’alors que nous pourrons évoluer vers un système bénéfique pour tous.

Ce n’est qu’alors que le dilemme de l’investisseur pourra être résolu !

(L’auteur est un stratège financier et un planificateur financier certifié activement impliqué dans la sensibilisation des investisseurs aux finances personnelles. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Suivez-les sur facebook.com/BeeKayAssociatesOfficial / et instagram.com/beekayassociates/)

